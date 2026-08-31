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UE înăsprește regulile pentru ChatGPT, Reddit și Roblox. ChatGPT, tratat pentru prima dată ca motor de căutare foarte mare

Uniunea Europeană a trecut ChatGPT, Reddit și Roblox sub cel mai strict nivel de supraveghere prevăzut de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), într-o decizie care aduce noi obligații pentru trei servicii cu un impact major asupra utilizatorilor europeni
UE înăsprește regulile pentru ChatGPT, Reddit și Roblox. ChatGPT, tratat pentru prima dată ca motor de căutare foarte mare
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
31 aug. 2026, 14:04, Social
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Decizia anunțată luni, 31 august, înseamnă că ChatGPT este desemnat drept Very Large Online Search Engine (VLOSE), în timp ce Reddit și Roblox sunt încadrate drept Very Large Online Platforms (VLOP), transmite Euronews. Toate cele trei servicii au declarat că depășesc pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană, criteriul prevăzut de DSA pentru această categorie.

De ce este ChatGPT tratat ca un motor de căutare

Clasificarea ChatGPT este una dintre cele mai interesante părți ale deciziei europene. Comisia consideră că serviciul are caracteristicile unui „hibrid”, deoarece, pe lângă faptul că răspunde la întrebările utilizatorilor, poate căuta informații pe internet și poate furniza rezultate bazate pe informații online actualizate.

Potrivit datelor transmise de OpenAI, funcția de căutare a ChatGPT a avut în medie aproximativ 159 de milioane de utilizatori activi lunar în UE în cele șase luni încheiate în martie 2026. Reddit a raportat 57,2 milioane de utilizatori, iar Roblox aproximativ 48 de milioane, potrivit informațiilor citate de Euronews.

Funcția de căutare a ChatGPT a avut în medie aproximativ 159 de milioane de utilizatori activi lunar în UE. Sursa foto: Mediafax Foto

Ce se schimbă pentru cele trei servicii

Desemnarea nu înseamnă că noile reguli intră în vigoare imediat. ChatGPT, Reddit și Roblox au la dispoziție patru luni, până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, pentru a se conforma obligațiilor suplimentare impuse de DSA.

Printre acestea se află realizarea unor evaluări anuale ale riscurilor sistemice generate de serviciile lor și de sistemele algoritmice. Comisia vrea ca platformele să analizeze inclusiv riscurile privind răspândirea conținutului ilegal, protecția minorilor, efectele asupra sănătății fizice și mintale, drepturile fundamentale, procesele electorale și siguranța publică.

Companiile vor trebui, de asemenea, să accepte audituri independente și să ofere acces la anumite date pentru cercetători acreditați. Pentru ChatGPT, implicațiile sunt cu atât mai importante cu cât noua clasificare adaugă serviciul într-un regim european conceput pentru serviciile digitale cu cel mai mare impact asupra societății.

UE pune presiune tot mai mare pe marile platforme

DSA se aplică serviciilor cu peste 45 de milioane de utilizatori lunar în UE, iar Comisia Europeană are competențe speciale de supraveghere asupra platformelor și motoarelor de căutare din această categorie.

Cele trei noi desemnări ridică la 28 numărul platformelor și motoarelor de căutare aflate sub cel mai strict nivel al DSA, potrivit Euronews. Regulamentul a fost deja folosit pentru sancționarea unor companii importante: în iulie 2026, Comisia a amendat AliExpress cu 550 de milioane de euro, iar alte sancțiuni au vizat Temu și X.

Pentru companiile vizate de DSA, nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală. Decizia Bruxelles-ului vine și pe fondul tensiunilor dintre Uniunea Europeană și administrația Trump privind reglementarea marilor companii americane de tehnologie. Astfel, includerea ChatGPT în regimul de maximă supraveghere europeană poate deveni și un nou punct de fricțiune între Bruxelles și Washington.

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