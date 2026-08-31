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Explozie a infracțiunilor motivate de ură în România: de la 129 la 492 de cazuri. Ce arată un raport al Guvernului

Numărul infracțiunilor motivate de ură înregistrate de Poliția Română a ajuns la 492 în 2025, față de numai 129 în 2022, o creștere de 281,4%. Un raport guvernamental avertizează că antisemitismul, xenofobia și discursul instigator la ură au devenit mai vizibile și mai influente în spațiul public din România.
Explozie a infracțiunilor motivate de ură în România: de la 129 la 492 de cazuri. Ce arată un raport al Guvernului
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
31 aug. 2026, 17:26, Social
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Datele apar în raportul anual privind implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2024-2027, care analizează perioada iulie 2025 – iulie 2026.

Documentul constată o „normalizare de nivel discursiv și simbolic”, în special online, dar și în spațiul fizic. Printre manifestările identificate sunt utilizarea simbolurilor asociate Mișcării Legionare, nazismului și supremației albe, acte de vandalism și amenințări explicite cu moartea sau alte forme de violență.

Raportul avertizează separat asupra „coagulării fenomenului radicalizării extremist-naționaliste”, indicând mediul online drept principalul spațiu de propagare a ideilor radicale.

De la 129 la 492 de infracțiuni motivate de ură

Statisticile Poliției indică 129 de infracțiuni motivate de ură în 2022, 165 în 2023, 196 în 2024 și 492 în 2025. Creșterea cumulată în perioada analizată este astfel de 281,4%.

Separat, în 2025 au fost investigate 415 infracțiuni privind incitarea la ură sau discriminare ori împiedicarea exercitării libertății religioase. În cazul incitării la ură sau discriminare, 251 de infracțiuni au fost înregistrate în cursul anului, dintre care 188 în mediul online.

Ministerul Public a derulat, la rândul său, activități de cercetare penală în 787 de dosare din categoriile analizate de raport, dintre care 525 au fost înregistrate în 2025.

Sondaj: 40% cred că evreii „destabilizează societatea”

Raportul citează și un sondaj realizat în noiembrie 2025 la comanda Institutului „Elie Wiesel”. Potrivit acestuia, 40% dintre respondenți considerau că evreii acționează pentru destabilizarea societății în care trăiesc, față de 22% în 2021, iar 35% susțineau restricționarea accesului evreilor la anumite ocupații sau profesii, comparativ cu 30% în 2021. Aproape jumătate dintre respondenți aderau la afirmația potrivit căreia „evreii vor să domine lumea”.

În paralel, implementarea strategiei guvernamentale înregistrează întârzieri. Raportul consemnează șase măsuri complet finalizate, zece parțial finalizate și 17 nefinalizate în actualul ciclu și avertizează că activitatea trebuie accelerată în ultimul an de implementare pentru recuperarea decalajelor.

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