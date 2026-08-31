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Trafic restricționat în București, începând de marți, din cauza unei avarii la rețeaua de gaze

Circulația vehiculelor va fi restricționată temporar pe strada Popa Nan din București, începând de marți, 1 septembrie, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.
Trafic restricționat în București, începând de marți, din cauza unei avarii la rețeaua de gaze
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
31 aug. 2026, 16:32, Social
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Potrivit Brigăzii Rutiere, restricția va fi instituită de la ora 09:30 și va fi valabilă până pe 6 septembrie, la ora 00:00, pe sensul de mers dinspre strada Delea Veche către Calea Călărași.

Pe celălalt sens, dinspre Calea Călărași către strada Matei Voievod, traficul se va desfășura în condiții normale.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pietonii sunt sfătuiți să respecte semnalele polițiștilor și să traverseze doar prin locurile special amenajate, la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat că șoferii le-au înțeles intenția de a traversa.

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