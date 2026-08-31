Cine este cel mai tânăr câștigător al Campionatului Național de Drift. Bucureșteanul care a învins pe Transilvania Motor Ring are doar 17 ani

Cristian Tauru, un pilot în vârstă de doar 17 ani și 7 luni, s-a urcat la volanul unui BMW de sute de cai putere și a câștigat Campionatul Național de Drift, devenind cel mai tânăr învingător al traseului Transilvania Motor Ring.

„E un sentiment incredibil pentru mine, trăiesc un vis și fiecare astfel de rezultat îmi dă încredere să fiu și mai bun. De sărbătorit nu am timp pentru că de săptămâna viitoare încep școala și trebuie să mă pregătesc”, a declarat tânărul învingător.

Ce mașină a condus Tauru

Pilotul bucureștean a învins într-un BMW M4.2 de 725 de cai putere, într-o competiție strânsă cu 69 de piloți din toată Europa de Est, dar și din Austria.

La categoria Semi Pro, premiul cel mare i-a revenit bulgarului Boyan Marinov, care a concurat în finală cu Albert Ciotu. În Finala mică s-au luptat moldoveanul Efim Mazur, campion en-titre, și David Laczko.

Cristian Tauru, tânărul care urmează să înceapă liceul săptămâna viitoare, a condus clasamentul în competiția de drifturi la categoria Pro, unde a obținut 385 de puncte.