Toto Wolff, directorul echipei Mercedes F1, confirmă că Antonelli va pleca din coada grilei la Monza

Decizia reprezintă un sacrificiu pe termen scurt pentru Mercedes, care urmărește să-și protejeze obiectivele în campionat. Wolff recunoaște că măsura este dezamăgitoare pentru Antonelli și pentru fanii italieni, dar consideră că prioritățile echipei trebuie să primeze.

„Pentru noi, Monza începe cu o provocare. Kimi va suporta o penalizare pentru unitatea de propulsie și va pleca de la coada grilei. Este dezamăgitor pentru el și pentru fanii care vor să-l vadă luptând din față în cursa sa de casă, dar sportul nostru nu răsplătește sentimentalismul”, a declarat Wolff în avancronica oficială Mercedes pentru Marele Premiu al Italiei.

Decizia Mercedes este una strategică. Echipa consideră că Monza este circuitul potrivit pentru a suporta penalizarea, datorită liniilor drepte lungi și numeroaselor oportunități de depășire.

„Când iei decizii care ajută campania pentru titlu, uneori plătești un preț pe termen scurt. Obiectivul este simplu acum: să recuperăm cât mai multe poziții și să maximizăm punctele. Diferențele dintre echipe s-au redus până în punctul în care mai multe formații pot câștiga pe merit, iar prețul unei greșeli este mult mai mare”, a declarat șeful Mercedes.

Wolff spune că următoarele două curse vor fi dificile

„Ne situăm într-o poziție bună în ambele clasamente, dar nimeni din echipa noastră nu își face iluzii în privința dificultății următoarelor curse”, a spus el.

În ceea ce îl privește pe George Russell, colegul lui Antonelli, Wolff consideră că britanicul vine la Monza cu un moral bun după rezultatul de la Zandvoort și va încerca să intre imediat în lupta pentru victorie și podium.

Wolff a atras atenția și asupra particularităților circuitului de la Monza.

„Monza este un circuit sărac în energie; petreci o mare parte a turului cerând totul de la unitatea de propulsie și nu ai multe oportunități de a încărca bateria. Este o provocare interesantă și una care probabil va duce la un weekend spectaculos”, a explicat el.

Antonelli conduce în prezent clasamentul piloților, având un avans de 59 de puncte față de colegul său de echipă George Russell.