Prima pagină » Sport » Universitatea Cluj învinge Petrolul în grupele Cupei României, deși a jucat în inferioritate numerică

Universitatea Cluj învinge Petrolul în grupele Cupei României, deși a jucat în inferioritate numerică

Universitatea Cluj a învins echipa Petrolul Ploiești, marți seara, pe Cluj Arena, în prima etapă a Grupei B din Cupa României. „Studenții” și-au luat astfel revanșa după înfrângerea cu 2-3 suferită în fața prahovenilor în etapa a șaptea din Superligă.
Universitatea Cluj învinge Petrolul în grupele Cupei României, deși a jucat în inferioritate numerică
sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Petre Apostol
01 sept. 2026, 23:07, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unicul gol al partidei a fost marcat de Universitatea Cluj, prin Issouf Macalou, în minutul 73, din penalty. Lovitura de pedeapsă a fost obținută de Jovo Lukic, faultat în careu de Zaian.

Universitatea Cluj a evoluat în inferioritate numerică din minutul 38. Chinteș a fost eliminat după un fault asupra lui Jerdea, în postura de ultim apărător. „Centralul” Flueran îi arătase inițial cartonașul galben, însă, după intervenția VAR, a schimbat decizia și l-a eliminat pe fundașul clujenilor.

Înainte de eliminare, U Cluj avusese inițiativa și prima ocazie importantă a meciului, prin Simion, al cărui șut puternic de la distanță a fost reținut de Zima.

După pauză, Petrolul a încercat să profite de avantajul numeric. Ludewig a trimis mingea în bară. În minutul 71, Dan Nlundulu a fost aproape de a marca, însă portarul Lefter a respins tentativa sa de lob.

La doar un minut distanță, U Cluj a primit penalty, iar Macalou a transformat fără emoții, trimițând mingea în colțul opus celui în care s-a aruncat Zima.

Petrolul a avut o șansă uriașă de a egala în prelungiri. În minutul 90+2, Lucho a trimis însă în bară de la aproximativ patru metri, deși avea poarta liberă.

În celelalte partide din Grupa B disputate în prima etapă, CFR Cluj a învins-o pe Sepsi cu 3-1, iar Concordia Chiajna a trecut de Progresul Spartac, scor 5-2.

De asemenea, marți seară s-a mai jucat și primul meci din Grupa C, FC Voluntari învingând în deplasare pe Chindia Târgoviște, scor 1-0.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
„Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
Gandul
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
Libertatea
Drama prin care trecea Anca Pandrea! A dus totul în tăcere. Actrița nu i-a spus nici surorii sale cât de bolnavă era
CSID
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia