Universitatea Cluj învinge Petrolul în grupele Cupei României, deși a jucat în inferioritate numerică

Unicul gol al partidei a fost marcat de Universitatea Cluj, prin Issouf Macalou, în minutul 73, din penalty. Lovitura de pedeapsă a fost obținută de Jovo Lukic, faultat în careu de Zaian.

Universitatea Cluj a evoluat în inferioritate numerică din minutul 38. Chinteș a fost eliminat după un fault asupra lui Jerdea, în postura de ultim apărător. „Centralul” Flueran îi arătase inițial cartonașul galben, însă, după intervenția VAR, a schimbat decizia și l-a eliminat pe fundașul clujenilor.

Înainte de eliminare, U Cluj avusese inițiativa și prima ocazie importantă a meciului, prin Simion, al cărui șut puternic de la distanță a fost reținut de Zima.

După pauză, Petrolul a încercat să profite de avantajul numeric. Ludewig a trimis mingea în bară. În minutul 71, Dan Nlundulu a fost aproape de a marca, însă portarul Lefter a respins tentativa sa de lob.

La doar un minut distanță, U Cluj a primit penalty, iar Macalou a transformat fără emoții, trimițând mingea în colțul opus celui în care s-a aruncat Zima.

Petrolul a avut o șansă uriașă de a egala în prelungiri. În minutul 90+2, Lucho a trimis însă în bară de la aproximativ patru metri, deși avea poarta liberă.

În celelalte partide din Grupa B disputate în prima etapă, CFR Cluj a învins-o pe Sepsi cu 3-1, iar Concordia Chiajna a trecut de Progresul Spartac, scor 5-2.

De asemenea, marți seară s-a mai jucat și primul meci din Grupa C, FC Voluntari învingând în deplasare pe Chindia Târgoviște, scor 1-0.