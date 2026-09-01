O legendă a fotbalului italian se alătură clubului Maxima Roma, adversar al U-BT Cluj în EuroCup la baschet masculin

Fostul căpitan al lui AS Roma va ocupa funcția de consilier al conducerii și va fi implicat în dezvoltarea bazei de suporteri și în operațiunile de responsabilitate socială ale clubului, a anunțat marți clubul Maxima Roma.

Pentru Totti, noua aventură începe într-un moment special pentru Maxima Roma, echipă care își propune să devină una dintre formațiile importante ale baschetului italian și care va evolua în sezonul 2026-2027 în EuroCup.

Iar primul adversar al noului proiect din capitala Italiei va fi chiar campioana României. Maxima Roma o va întâlni pe U-BT Cluj-Napoca în prima etapă a Grupei B din EuroCup, pe 30 septembrie, la PalaEUR din Roma. Partida este programată de la ora 22:00.

U-BT Cluj este la al cincilea sezon consecutiv în EuroCup și urmărind o nouă calificare în fazele superioare ale competiției, după ce s-a oprit în sferturi în sezonul trecut.

Totti: „Am vrut o nouă provocare”

Totti, care și-a petrecut întreaga carieră de fotbalist la AS Roma, spune că a acceptat provocarea pentru a contribui la construirea unei echipe de care locuitorii capitalei să fie mândri.

„Am vrut ceva nou și am simțit dorința de a mă implica într-o nouă provocare”, a transmis Totti, potrivit EuroLeague. Fostul internațional italian a explicat că obiectivul inițial este construirea unei echipe solide, capabile să devină o formație de top în campionatul Italiei, înainte ca proiectul să își îndrepte atenția spre Europa.

Rolul lui Totti nu va fi unul pur simbolic. El va lucra în zona de dezvoltare a comunității de suporteri și a proiectelor de responsabilitate socială, în încercarea de a transforma Maxima Roma într-o echipă cu o identitate puternică în capitala Italiei.

„Vrem să oferim Romei și romanilor o echipă de baschet pe care să o susțină, cu care să se identifice și de care să fie mândri”, a spus Totti.

Totti nu este singura legendă a fotbalului implicată în proiect. Și Ciro Immobile, golgheterul all-time al lui Lazio, face parte din noua echipă din capitala Italiei.

Maxima Roma și U-BT Cluj-Napoca fac parte din Grupa B a EuroCup, alături de La Laguna Tenerife, London Lions, Siauliai Basketball, Skyliners Frankfurt, Turk Telekom Ankara și Umana Reyer Venezia.

După meciul de la Roma, cele două formații se vor întâlni din nou la Cluj-Napoca, pe 18 noiembrie, în etapa a opta a competiției.