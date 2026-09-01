Gloria Bistrița și CSM București, victorii categorice în startul etapei a doua din Liga Florilor

CS Gloria Bistrița a învins-o în deplasare pe CSM Corona Brașov, medaliata cu bronz din sezonul trecut. Campioana s-a impus cu scorul de 33-24 (16-12).

Gloria s-a desprins decisiv la jumătate primei părți a jocului. De la 4-5, a preluat conducerea și s-a distanțat la 11-6, în minutul 16. Apoi a controlat partida până la final.

Danila Patricia So Delgado Pinto a fost cea mai bună marcatoare a formației bistrițene, cu 8 goluri. Helena Gilda Simao Paulo și-a trecut în cont 5 goluri. Nina Engel, Larissa Nusser, Lorena Ostase și Asuka Fujita au încheiat cu câte 4 goluri fiecare.

În celălalt meci disputat marți, CSM București s-a impus cu 45-25 (21-13) în fața formației CSU Știința Politehnica București, într-un meci disputat la Centrul Sportiv Apollo.

CSM a controlat partida de la început până la final.

Emma Friis a fost principala marcatoare a echipei gazdă, cu 11 goluri, urmată de Pérénille Brandenborg, cu 9 goluri, și Tyra Axner, cu 6.

De partea cealaltă, Ana-Maria Petre a marcat 6 goluri pentru Știința, iar Alina Ilie a înscris 5. Dana Abed-Kader a contribuit cu 4 goluri.

Gloria Bistrița și CSM București se mențin astfel cu punctaj maxim, campioana fiind în fruntea ierarhiei grație golaverajului mai bun.