De la campioana României, coleg cu Robert Lewandowski. Anzor Mekvabishvili a semnat în MLS

Chicago Fire a anunțat marți transferul lui Mekvabishvili de la Universitatea Craiova. Contractul este valabil până la finalul sezonului 2028-2029, cu opțiune din partea clubului american pentru încă un sezon.

Mekvabishvili a devenit campion al României cu Universitatea Craiova în sezonul 2025-2026. În vara acestui an a mai cucerit cu echipa olteană Cupa României și Supercupa. El a fost desemnat și jucătorul anului la formația olteană.

„Este un competitor consacrat, iar experiența sa la nivel internațional și în competițiile europene va fi un atu important pentru noi”, a declarat Gregg Berhalter, directorul de fotbal și antrenorul lui Chicago Fire.

Mekvabishvili a ajuns la Universitatea Craiova de la Dinamo Tbilisi, în 2024, și a strâns peste 230 de apariții în competițiile europene și interne. Înainte de trofeele câștigate în România, el cucerise Supercupa Georgiei cu Dinamo Tbilisi, în sezonul 2020-2021.

Internațional georgian cu 33 de selecții, Mekvabishvili a evoluat pentru reprezentativa țării sale inclusiv la Campionatul European și în preliminariile pentru Campionatul Mondial.

Chicago Fire ocupă locul al treilea în Conferința de Est din MLS, cu 37 de puncte după 21 de meciuri disputate. Se află la cinci puncte în urma echipei Inter Miami, la care evoluează starul argentinian Lionel Messi, formație care are un meci în plus disputat.