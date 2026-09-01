CFR Cluj, debut cu victorie în grupele Cupei României. Primele rezultate ale zilei

CFR Cluj au deschis scorul rapid, în minutul 8, prin Adrian Păun, care a transformat o lovitură liberă deviată de zidul gazdelor.

CFR și-a dublat avantajul imediat după pauză. În minutul 47, Andres Șfaiț a profitat de mingea respinsă de bară după șutul lui Andrei Cordea și a înscris pentru 2-0.

Sepsi a redus din diferență în minutul 66, prin Davordzie, care a finalizat cu un șut puternic din interiorul careului. Gazdele nu au reușit însă să revină în joc.

Rezultatul final a fost stabilit în minutul 86 de Meriton Korenica, servit excelent de Cordea, kosovarul închizând tabela la 3-1.

Șumudică a menajat mai mulți titulari, însă CFR a controlat partida în mare parte. Și Sepsi a aliniat o formulă cu numeroși jucători din linia a doua.

În celălalt meci disputat marți în Grupa B, Concordia Chiajna a învins Progresul Spartac cu 5-2. Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești se întâlnesc în ultimul meci al etapei inaugurale, tot marți, de la ora 21:00.

Marți s-a mai disputat și un meci în Grupa C. FC Bihor, divizionară secundă, a încheiat la egalitate, scor 2-2, cu Corona Brașov, formație din Liga a 3-a la care evoluează fostul internațional român Gicu Grozav.