Lando Norris, campionul mondial din Formula 1, lansează o echipă de monoposturi pentru juniori și un program de sprijin pentru tinere talente

Lando Norris, în vârstă de 26 de ani, a anunțat proiectul în Italia, în apropiere de Monza, unde în acest weekend este programat Marele Premiu al Italiei, notează site-ul oficial Formula 1. Britanicul, care a cucerit anul trecut primul său titlu mondial în Formula 1 cu McLaren, și-a prelungit recent contractul cu echipa până la sfârșitul sezonului 2030.

LN4 Fusion va participa în campionatul italian de Formula 4, FRECA și Formula 3. În Marea Britanie, echipa desfășoară deja un program de testare în Formula 4 și urmărește să obțină în viitor dreptul de a concura în campionatul britanic.

Noua structură a preluat, de asemenea, anumite active ale AIX Racing, echipă care deține un loc în Formula 3 până la finalul sezonului 2027, și a depus o cerere pentru a participa în Formula 2.

Echipa va fi condusă de Rene Rosin, care va ocupa funcția de director al structurii. Rosin are o experiență de peste două decenii în motorsport și a obținut mai mult de 40 de titluri în campionate. Operațiunile din Marea Britanie vor fi coordonate de Dan Hazlewood, care are peste 25 de ani de experiență în motorsportul internațional.

„Am fost foarte norocos să am alături de mine oameni extraordinari de-a lungul carierei și știu că pentru a ajunge în Formula 1 este nevoie de mult mai mult decât talent. Ai nevoie de oamenii potriviți, de sprijinul potrivit și de oportunitățile potrivite la momentul potrivit”, a declarat Lando Norris la evenimentul de prezentare.

Program de dezvoltare a tinerilor piloți

Pilotul britanic a anunțat și LN4 Legacy Programme, un proiect independent de dezvoltare a tinerilor piloți, finanțat integral de el și administrat de ADD Management, compania care îi gestionează cariera. Programul va fi coordonat de Julian Rouse și urmărește identificarea și susținerea tinerelor talente din motorsport.

„LN4 Fusion este despre construirea unei echipe care să poată concura cu cele mai bune structuri din motorsportul juvenil, cu oameni buni și un mediu potrivit pentru dezvoltarea piloților. LN4 Legacy Programme este despre a oferi unor piloți talentați oportunități pe care altfel poate nu le-ar avea”, a explicat Norris.

Cele două proiecte sunt gândite să ofere tinerilor piloți acces la pregătire, mentorat, sprijin pentru performanță și consiliere în carieră, pe modelul parcursului urmat de Norris până în Formula 1.

„Vreau să ajut la crearea unor oportunități pentru următoarea generație, atât pe pistă, cât și în afara ei, și sper să pot avea un impact real asupra tinerilor piloți care vin din urmă”, a mai spus campionul mondial.