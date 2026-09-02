Dinamo București începe cu o victorie categorică grupele Cupei României. Musi reușește o dublă

Dinamo București a rezolvat practic meciul încă din prima parte, când a înscris de trei ori în primele 19 minute.

Alexandru Musi a deschis scorul în minutul 4, iar Cătălin Cîrjan a majorat avantajul din penalty în minutul 16. Trei minute mai târziu, Musi a profitat de o eroare a portarului gazdelor și a reușit dubla, ducând scorul la 3-0.

În partea secundă, Dinamo a controlat jocul fără emoții, iar Oliver Hintsa a înscris al patrulea gol în minutul 83. Sporting Liești a redus diferența trei minute mai târziu, prin Petrișor Voinea, care a transformat un penalty acordat după un fault comis de Hintsa.

Singurul moment delicat pentru Dinamo a venit în prima parte a meciului, când Cătălin Cîrjan a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit.

În urma acestui rezultat, Dinamo București acumulează primele trei puncte și este lider provizoriu al Grupei D. Din grupă mai fac parte FC Voluntari, Universitatea Craiova, FC Bacău și Chindia Târgoviște.

Într-un alt meci disputat miercuri seară, Csikszereda a învins Gloria Bistrița, scor 2-0, contând pentru Grupa C.

În ultimul meci al zilei, FC Argeș primește vizita FCSB, în primul meci din Grupa C, de la ora 21:30.