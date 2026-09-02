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UTA Arad și Corvinul, primele câștigătoare ale zilei a doua din etapa 1 a grupelor Cupei României

UTA Arad și Corvinul Hunedoara au obținut victorii, miercuri, în meciurile disputate în prima etapă a fazei grupelor Cupei României la fotbal.
UTA Arad și Corvinul, primele câștigătoare ale zilei a doua din etapa 1 a grupelor Cupei României
sursă foto: SEBASTIAN TATARU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 sept. 2026, 18:59, Sport
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UTA Arad s-a impus cu 3-0 pe terenul formației Minerul Lupeni, echipă din Liga a II-a. Abdallah a deschis scorul în minutul 24, iar Dorobanțu a majorat avantajul arădenilor zece minute mai târziu.

UTA a rămas în inferioritate numerică în minutul 64, când portarul Rosa a fost eliminat. Însă, formația pregătită de Adrian Mihalcea a mai înscris o dată. Tzionis a stabilit scorul final în minutul 76.

În celălalt meci încheiat miercuri, Corvinul Hunedoara a învins-o în deplasare pe FC Botoșani cu 1-0.

Unicul gol al partidei dintre cele două prim-divizionare a fost înscris de Yeboah, în minutul 16, din penalty.

Marți, în primele meciuri ale fazei grupelor, Progresul Spartac a pierdut acasă cu Concordia Chiajna, scor 2-5, FC Bihor a remizat cu Corona Brașov (2-2), CFR Cluj a câștigat la Sepsi OSK (3-1), FC Voluntari a trecut în deplasare de Chindia Târgoviște (1-0), iar Universitatea Cluj a învins pe teren propriu pe FC Petrolul Ploiești (1-0).

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