UTA Arad și Corvinul, primele câștigătoare ale zilei a doua din etapa 1 a grupelor Cupei României

UTA Arad s-a impus cu 3-0 pe terenul formației Minerul Lupeni, echipă din Liga a II-a. Abdallah a deschis scorul în minutul 24, iar Dorobanțu a majorat avantajul arădenilor zece minute mai târziu.

UTA a rămas în inferioritate numerică în minutul 64, când portarul Rosa a fost eliminat. Însă, formația pregătită de Adrian Mihalcea a mai înscris o dată. Tzionis a stabilit scorul final în minutul 76.

În celălalt meci încheiat miercuri, Corvinul Hunedoara a învins-o în deplasare pe FC Botoșani cu 1-0.

Unicul gol al partidei dintre cele două prim-divizionare a fost înscris de Yeboah, în minutul 16, din penalty.

Marți, în primele meciuri ale fazei grupelor, Progresul Spartac a pierdut acasă cu Concordia Chiajna, scor 2-5, FC Bihor a remizat cu Corona Brașov (2-2), CFR Cluj a câștigat la Sepsi OSK (3-1), FC Voluntari a trecut în deplasare de Chindia Târgoviște (1-0), iar Universitatea Cluj a învins pe teren propriu pe FC Petrolul Ploiești (1-0).