Sorana Cîrstea, despre retragerea din tenis: „Nu am crezut niciodată că voi juca după vârsta de 30 de ani”

„Nu am crezut niciodată că voi juca după 30 de ani, pentru că am multe alte preocupări în afară de tenis. Bineînțeles, îmi doresc și o familie. Poate că e bine să nu îți faci prea multe planuri, pentru că uneori, cu cât planifici mai puțin, cu atât lucrurile ies mai bine”, a spus Sorana Cîrstea într-un interviu pentru Tennis Channel, la New York.

Ea a adăugat că principalul motiv pentru care continuă este bucuria pe care o simte atunci când intră pe teren.

„După ce am împlinit 30 de ani, a fost cumva un lucru de la un an la altul, iar în ultimii doi ani am jucat foarte bine. Am încheiat sezoanele în jurul locului 20 și am avut rezultate bune. Așa că, bineînțeles, mi-am dorit să continui, pentru că faptul că sunt fericită pe teren și știu că încă am nivelul necesar sunt lucrurile care mă fac să merg mai departe. Tenisul mă face fericită și de aceea încă joc. În ziua în care voi simți că nu mai am nivelul necesar, voi fi prima care se va retrage într-un mod frumos”, a afirmat Cîrstea, care anunțase anterior că anul acesta este ultimul din cariera sa profesionistă.

Cea mai bună săptămână din viața sa

Românca a rememorat și câștigarea turneului de la Cluj, în februarie, în fața propriilor suporteri, despre care spune că a reprezentat una dintre cele mai importante experiențe ale carierei sale. A fost al patrulea titlu WTA din carieră.

„Când crești, bineînțeles că visul tău este să câștigi un titlu acasă. Este greu de descris energia și fericirea, dar și cât de mândră am fost. Am spus că, dacă ar fi trebuit să mă retrag după acea săptămână, aș fi fost fericită și împăcată. Va rămâne pentru totdeauna cea mai bună săptămână din viața mea”, a afirmat ea.

Cîrstea a vorbit cu emoție și despre susținerea fanilor români.

„Oriunde ai pune harta, în orice colț ai atinge-o, dacă eu trebuie să joc, voi avea români la meciul meu. Este un sentiment extraordinar să văd steagul și oameni care mă susțin. Acesta este unul dintre motivele pentru care încă joc și pentru care iubesc tenisul. Sunt mândră că sunt româncă”, a declarat Cîrstea.

Cea mai bună etapă din viața sa

Sportiva a spus și care consideră că a fost cea mai bună etapă a vieții sale, întrebată dacă are un sfat pentru cineva care intră în anii 30 de viață.

„Anii de după 30 au fost, până acum, cei mai buni ani din viața mea. Întotdeauna credem că anii 20 înseamnă totul și că trebuie să salvăm lumea atunci. Când am împlinit 30 de ani, m-am maturizat într-un fel în care cred că ne maturizăm cu toții”, a explicat ea.

Cîrstea a subliniat importanța de a se bucura de lucrurile simple.

„Ziua de astăzi nu se mai întoarce niciodată. (…) Trebuie să găsești bucurie în lucrurile mici, cum ar fi să bei o cafea, să faci o plimbare sau să-ți vezi mama și tatăl. Cred că asta face viața împlinită și, bineînțeles, să fii alături de oamenii pe care îi iubești”, a spus jucătoarea română.

Cîrstea a dezvăluit și ce profesie ar alege, dacă nu ar juca tenis.

„Întotdeauna am spus că, dacă nu aș fi fost jucătoare de tenis, probabil aș fi fost medic. Îmi place foarte mult ideea asta. Să știu că, după ce ai trecut printr-o operație dificilă, ai salvat acea viață… Aș da orice să știu cum se simte asta”, a spus ea.

La actuala ediție a US Open, Cîrstea joacă miercuri seară cu Diane Parry, din Franța, în turul secund.