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Matthew Brennan câștigă etapa a 11-a din La Vuelta și ajunge la trei victorii în primul său Mare Tur

Britanicul Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) a câștigat, miercuri, etapa a 11-a a Turului ciclist al Spaniei (La Vuelta), impunându-se într-un sprint masiv în fața francezului Bryan Coquard (Cofidis) și a belgianului Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Matthew Brennan câștigă etapa a 11-a din La Vuelta și ajunge la trei victorii în primul său Mare Tur
sursă foto: Team Visma Lease a Bike
Petre Apostol
02 sept. 2026, 18:44, Sport
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Matthew Brennan a fost cronometrat în 3 ore, 17 minute și 18 secunde. Magnus Cort (Uno-X Mobility) s-a clasat pe locul al patrulea, iar Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), deținătorul tricoului verde, a completat topul cinci.

Etapa s-a desfășurat între Cartagena și Lorca, pe distanța de 153,8 kilometri.

Victoria reprezintă al treilea succes de etapă obținut de Matthew Brennan la primul său Mare Tur. Britanicul, unul dintre cei mai promițători sprinteri ai plutonului, continuă astfel să se remarce la ediția din acest an a Turului Spaniei, după ce a confirmat în trei din patru oportunități avute.

În clasamentul tricourilor distinctive, spaniolul Enric Mas (Movistar) a rămas lider la general, ierarhie care nu a suferit modificări la vârf, păstrând un avans de un minut și 18 secunde față de slovenul Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).

Wout van Aert conduce clasamentul pe puncte, cu 143 de puncte. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) este lider în clasamentul cățărătorilor, cu 29 de puncte.

Tricoul alb rezervat celui mai bun tânăr este purtat de britanicul Oscar Onley (Picnic PostNL).

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