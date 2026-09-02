Mirra Andreeva, victorie categorică la US Open. Rusoaica s-a calificat în turul al doilea

Mirra Andreeva a început partida agresiv și a pus rapid presiune pe serviciul adversarei. Rusoaica a reușit breakul în primul set, iar apoi a dominat schimburile de mingi, profitând de faptul că stilul bazat pe slice al lui Tjen nu i-a creat probleme.

Finalul primului set a fost însă momentul care a făcut diferența. Andreeva a câștigat ultimele 15 puncte și s-a impus cu 6-2, după ce a preluat complet controlul jocului. În setul secund, campioana de la Roland Garros a continuat să dicteze ritmul și a câștigat 11 dintre cele 14 schimburi care au avut cel puțin nouă lovituri.

Grand Slam la 19 ani

Pentru Andreeva, victoria are și o semnificație aparte. Rusoaica o învinsese pe Tjen și în urmă cu doar două săptămâni, la Cincinnati, dar acel meci a fost mult mai echilibrat: 6-1, 7-6 (7-5). La New York, Andreeva nu i-a oferit adversarei nicio șansă de break și a încheiat partida după 68 de minute.

La doar 19 ani, Andreeva are deja un titlu de Grand Slam, cucerit în acest an la Roland Garros. La US Open, însă, nu a reușit până acum să treacă de turul al treilea. Pentru un loc în turul al treilea, ea o va întâlni pe germanca Eva Lys, numărul 98 mondial. Cele două nu s-au mai întâlnit până acum.