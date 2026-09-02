Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea joacă în turul doi la US Open. Românca o întâlnește miercuri pe Diane Parry

Sorana Cîrstea joacă în turul doi la US Open. Românca o întâlnește miercuri pe Diane Parry

Sorana Cîrstea o întâlnește miercuri pe franțuzoaica Diane Parry în turul doi la US Open, după o victorie categorică, 6-3, 6-0 cu austriaca Julia Grabher.
Sorana Cîrstea joacă în turul doi la US Open. Românca o întâlnește miercuri pe Diane Parry
Sorana Cîrstea, Sursa foto: Mediafax Foto
Maria Nițu
02 sept. 2026, 09:30, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorana Cîrstea, jucătoare română, ce ocupă locul 17 WTA și este cap de serie 16, va evolua miercuri în turul doi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Românca o va întâlni pe jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31 WTA. Meciul va fi primul programat pe terenul 12 și va începe la ora 18.00.

Este pentru prima dată când cele două jucătoare se vor întâlni în circuit.

Dacă o va învinge pe Diane Parry, Sorana Cîrstea va evolua în turul trei cu câștigătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini, locul 21 WTA, și Lucrezia Stefanini, locul 119 mondial.

Cîrstea a început cu o victorie categorică ultimul US Open al carierei. Ea a învins-o în primul tur pe austriaca Julia Grabher, locul 112 WTA, cu 6-3, 6-0, calificându-se în turul al doilea al turneului de la New York.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
A început competiția misterioasă cu peste 100 de țări participante » Putin, Erdogan și președintele Chinei au fost prezenți la o ceremonie de deschidere cum n-a mai existat
GSP.ro
Fostul șef de cabinet al Oanei Țoiu își laudă fosta șefă pentru că a susținut ideea ca statele UE să renunțe la dreptul de veto în politica externă. Inițiativa lovește direct în România
Gandul
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Meciul” dintre Mircea Sandu și procurorii DIICOT s-a terminat cu 3 la 0. Judecător: Nu a existat un grup infracțional și nici vreo delapidare la FRF
Libertatea
Veste foarte bună pentru toți pensionarii din România! Cresc pensiile cu 7%, începând cu această dată
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia