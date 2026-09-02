Sorana Cîrstea joacă în turul doi la US Open. Românca o întâlnește miercuri pe Diane Parry

Sorana Cîrstea, jucătoare română, ce ocupă locul 17 WTA și este cap de serie 16, va evolua miercuri în turul doi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Românca o va întâlni pe jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31 WTA. Meciul va fi primul programat pe terenul 12 și va începe la ora 18.00.

Este pentru prima dată când cele două jucătoare se vor întâlni în circuit.

Dacă o va învinge pe Diane Parry, Sorana Cîrstea va evolua în turul trei cu câștigătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini, locul 21 WTA, și Lucrezia Stefanini, locul 119 mondial.