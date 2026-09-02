Corvinul Hunedoara, lider între cluburile din România la folosirea jucătorilor U21 în 2026

Jucătorii care nu împliniseră încă 21 de ani la data partidelor au contabilizat 17,4% din totalul minutelor disputate de Corvinul în campionat. Formația hunedoreană a folosit șapte jucători din această categorie, în medie 1,67 pe meci, iar vârsta medie a lotului este de 26,87 ani.

Corvinul este urmat în clasamentul echipelor românești de Sepsi OSK, cu 15,8% din minute acordate fotbaliștilor U21, și Dinamo București, cu 14,7%. FCSB ocupă locul al patrulea, cu 12,4%, iar Farul se află pe poziția a cincea, cu 10,6%.

Urmează FK Csikszereda (9,9%), FC Botoșani (9,8%), Universitatea Craiova (9,2%), FC Voluntari (8,5%), Rapid București (7,8%), CFR Cluj (6,4%), FC Argeș (6,3%), Petrolul Ploiești (6,2%), Oțelul Galați (4,4%), UTA Arad (3,5%) și Universitatea Cluj (2%).

O formație daneză, lider mondial

La nivel mondial, lider este formația daneză FC Nordsjælland, cu 48,1% din minute disputate de jucători U21. RC Strasbourg ocupă locul secund, cu 37,9%. FK Partizan Belgrad completează podiumul, cu 37%.

CIES Football Observatory precizează că Nordsjælland se remarcă printr-un proiect axat pe dezvoltarea tinerilor, care combină jucători formați local cu fotbaliști proveniți de la academia Right to Dream din Ghana și cu alte talente recrutate de la vârste fragede.

Melbourne City este cea mai bine clasată echipă din afara Europei, pe locul al cincilea, cu 32,9% din minute acordate jucătorilor U21, urmată de San Diego FC, cu 30,6%.

În primele cinci campionate ale Europei, după RC Strasbourg, se situează campioana Europei și a Franței, Paris Saint-Germain, cu 23%.

RB Leipzig este prima din Bundesliga, cu 20,6%, în vreme ce FC Barcelona este lider în Spania, cu 20,3%.

În Premier League, AFC Bournemouth este lider, cu 19,4%.

În Italia, Cagliari a oferit cele mai multe minute fotbaliștilor U21, cu 17,2%. Echipa pregătită de românul Cristian Chivu, Inter Milano, se află în ultima parte a clasamentului, cu doar 4,8%.

Clasamentul CIES include echipe din 50 de ligi de primă divizie din întreaga lume și ia în calcul meciurile de campionat disputate de la 1 ianuarie 2026. Criteriul este procentul minutelor jucate de fotbaliști care nu împliniseră 21 de ani la data partidelor.