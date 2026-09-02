Rapid și Dinamo, sancționate cu câte 10.000 de lei fiecare după derby-ul din Superliga

Potrivit deciziei FRF, Rapid și Dinamo au fost găsite responsabile pentru comportamentul propriilor suporteri. Sancțiunile au vizat folosirea de materiale pirotehnice în tribune, precum și aruncarea de obiecte din sectoarele ocupate de suporteri către suprafața de joc, incidente consemnate în raportul observatorului de meci.

Atât Rapid, cât și Dinamo au primit câte două sancțiuni pentru abateri diferite, însă regulamentul prevede executarea doar a celei mai grave, în valoare de 10.000 de lei.

Dinamo a fost sancționată și în cazul partidei din deplasare cu Corvinul Hunedoara, din etapa a 7-a. Clubul bucureștean a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei după incidente produse de propriii suporteri.

De asemenea, și Corvinul Hunedoara a fost sancționată cu avertisment și o amendă de 5.000 de lei pentru incidente imputabile spectatorilor.

O altă decizie importantă a vizat meciul Petrolul Ploiești – Rapid, din etapa a 6-a. Clubul ploieștean a fost sancționat pentru mai multe incidente provocate de suporteri, inclusiv utilizarea de materiale pirotehnice și alte fapte care au afectat ordinea la desfășurarea partidei. Petrolul a primit trei penalități sportive, de 7.500 de lei, 10.000 de lei și 7.500 de lei, însă va executa doar amenda de 10.000 de lei, corespunzătoare celei mai grave abateri.

Rapid a fost amendată, de asemenea, cu 7.500 de lei pentru incidente produse de propriii suporteri.