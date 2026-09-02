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Tiger Woods pledează vinovat pentru conducere imprudentă după accidentul din Florida, din luna martie

Fostul lider mondial al golfului Tiger Woods a pledat vinovat, miercuri, pentru conducere imprudentă, în urma unei înțelegeri încheiate cu autoritățile după accidentul rutier produs în luna martie în Florida, SUA.
Tiger Woods pledează vinovat pentru conducere imprudentă după accidentul din Florida, din luna martie
Foto: Facebook / Martin County Sheriff's Office
Petre Apostol
02 sept. 2026, 16:10, Sport
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Tiger Woods, în vârstă de 50 de ani, fusese inițial acuzat de conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor și pledase nevinovat. În urma înțelegerii, acuzația a fost schimbată, iar permisul său de conducere a fost suspendat pentru cinci ani, informează Associated Press.

Accidentul a avut loc pe 27 martie, pe Jupiter Island, în apropierea locuinței sale. SUV-ul condus de Woods a lovit o camionetă și s-a răsturnat. Nici jucătorul de golf, nici celălalt șofer nu au fost răniți, însă camioneta a suferit pagube estimate la aproximativ 5.000 de dolari.

Woods le-a spus polițiștilor că, în momentul accidentului, se uita la telefon și încerca să schimbe postul de radio. Testul cu aparatul etilotest nu a indicat prezența alcoolului, dar au găsit asupra sa două pastile pentru calmarea durerii. Woods a refuzat ulterior să furnizeze o probă de urină.

Jucătorul american s-a prezentat miercuri la tribunalul din comitatul Martin, unde a fost însoțit de partenera sa, Vanessa Trump.

Accidentul din martie a fost al patrulea din cariera lui Woods și a contribuit la amânarea revenirii sale în competițiile profesioniste. Woods, câștigător a 15 turnee majore și de 82 de ori pe circuitul PGA Tour, nu a mai participat la niciun turneu de golf după accident.

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