De ce statisticile sportive sunt mai accesibile ca niciodată pentru public (P)

De la posesie și numărul de șuturi până la hărți de căldură, pase progresive sau probabilitatea ca o ocazie să se transforme în gol, statisticile au devenit o parte obișnuită a experienței sportive. Iar accesul la ele nu mai este rezervat analiștilor profesioniști.

Tehnologia a accelerat colectarea datelor

Una dintre explicații este evoluția tehnologiilor folosite pentru monitorizarea competițiilor. Sistemele moderne pot înregistra numeroase evenimente produse în timpul unui meci, iar informațiile pot fi prelucrate și distribuite rapid către televiziuni, publicații, aplicații și alte servicii digitale.

În fotbal, de exemplu, publicul poate consulta informații despre șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, posesie sau performanțele individuale ale jucătorilor. Unele servicii merg considerabil mai departe și oferă formații, evenimente din timpul partidei și indicatori avansați precum xG. Furnizorii actuali de date sportive pot transmite inclusiv scoruri și evenimente live, ceea ce permite actualizarea permanentă a aplicațiilor și platformelor folosite de suporteri.

Astfel, informațiile care necesitau cândva analiza manuală a unei partide pot ajunge acum pe ecranul utilizatorului la numai câteva momente după producerea evenimentului.

Smartphone-ul a pus statisticile în buzunarul suporterilor

Accesibilitatea nu înseamnă însă doar existența unei cantități mai mari de date. Contează și cât de simplu pot fi consultate.

Telefonul mobil a schimbat radical această relație. Un suporter poate urmări un scor live în drum spre casă, poate verifica forma ultimelor cinci meciuri înaintea unei partide sau poate compara statisticile a doi jucători fără să deschidă un computer.

În jurul sportului s-a format astfel un ecosistem digital extins. Site-urile competițiilor, publicațiile sportive, aplicațiile de scoruri, rețelele sociale și serviciile specializate folosesc datele pentru a oferi publicului perspective diferite asupra aceluiași eveniment. Există inclusiv servicii gratuite sau cu acces limitat gratuit care pun la dispoziție rezultate, clasamente, statistici despre jucători și date istorice.

Statisticile sunt integrate și în alte servicii asociate competițiilor. De exemplu, o platformă de pariuri online poate afișa cote și informații legate de evenimentele sportive, oferind utilizatorilor posibilitatea de a consulta mai multe date înaintea unei alegeri. Accesul ușor la informație nu elimină însă incertitudinea specifică sportului: statisticile descriu ceea ce s-a întâmplat și pot evidenția tendințe, dar nu garantează rezultatul unei competiții viitoare.

De la cifre simple la indicatori avansați

S-a schimbat și tipul informațiilor pe care publicul le poate consulta. Multă vreme, analiza unui meci de fotbal se concentra pe cifre relativ simple: goluri, șuturi, posesie sau cartonașe. Acestea rămân relevante, însă au fost completate de indicatori mult mai detaliați.

Un exemplu devenit cunoscut este „expected goals” sau xG, care încearcă să estimeze calitatea ocaziilor create. Alte statistici pot urmări poziționarea jucătorilor, zonele în care aceștia primesc mingea sau eficiența anumitor acțiuni.

Fenomenul nu se limitează la fotbal. Baschetul, tenisul, sporturile cu motor sau competițiile nord-americane generează volume importante de informații. Serviciile moderne de date oferă deja statistici detaliate, informații istorice și actualizări live pentru numeroase sporturi și campionate.

Mai multe date nu înseamnă automat o analiză mai bună

Abundența informațiilor vine însă cu o provocare: interpretarea lor. Două statistici pot spune lucruri foarte diferite dacă sunt scoase din context. O echipă poate avea o posesie net superioară fără să creeze ocazii importante, iar un jucător poate înregistra multe pase fără ca acestea să influențeze decisiv jocul.

Din acest motiv, accesul la date trebuie însoțit de capacitatea de a le interpreta. Sursa informației, perioada analizată, adversarii întâlniți și contextul competiției pot fi la fel de importante precum cifra afișată pe ecran.

Pentru public, marele câștig al ultimilor ani este tocmai posibilitatea de a privi sportul din mai multe perspective. Suporterii nu mai depind exclusiv de comentariul unui specialist pentru a înțelege ce s-a întâmplat pe teren. Pot verifica informațiile, compara performanțe și construi propriile interpretări. Statisticile nu înlocuiesc spectacolul și imprevizibilitatea sportului, dar oferă o nouă modalitate de a le înțelege.

Prevederile legale aplicabile interzic minorilor participarea la jocurile de noroc.

Jocurile de noroc trebuie practicate responsabil.

Cotele pariurilor pot suferi modificări înainte de startul evenimentului sportiv.