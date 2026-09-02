Daniel Pancu, înainte de debutul Rapidului în Cupa României, ediția 2026: Tratăm foarte serios competiția

Pancu a subliniat că obiectivul giuleștenilor este calificarea în faza următoare a competiției, chiar dacă grupa este una dificilă, cu Poli Timișoara, Corvinul Hunedoara, UTA Arad, FC Botoșani și Minerul Lupeni.

„Tratăm foarte serios competiția. Ne dorim foarte mult să debutăm în această grupă cu o victorie. (…) Ar fi foarte important să mergem mai departe, pentru că din primăvară sunt convins că și noi vom fi o altă echipă”, a afirmat Pancu la conferința de presă premergătoare partidei.

Tehnicianul consideră că Poli Timișoara este un adversar dificil, în ciuda faptului că evoluează în Liga a II-a.

„Adversarul este unul greu, complicat, nu neapărat pentru valoarea lui, pentru că e totuși o echipă de liga a doua, chiar dacă are în componență jucători care nu sunt străini de prima ligă. E o echipă favorită la promovare”, a explicat Pancu.

Antrenorul Rapidului a precizat că echipa sa încă se află în formare, neavând un prim 11 stabilit.

„Încă suntem într-un proces de configurare. (…) Încă nu avem un sistem stabilit, încă nu avem un prim 11. Încă mai avem unele probleme, pentru că jucătorii încă nu sunt la același nivel, nu sunt uniformizați din punct de vedere fizic, al relațiilor de joc. Până la urmă, nu contează lucrurile astea. Am venit aici hotărâți să câștigăm, luăm foarte în serios și adversarul, și competiția”, a spus el.

Importanța Cupei României

Pancu a evidențiat importanța Cupei României pentru cluburile din prima ligă, mai ales după succesul Corvinului Hunedoara din urmă cu două sezoane.

„De doi ani, de trei ani, mai ales de când Corvinul a provocat surpriza, toate echipele sunt interesate de Cupă. E important să trecem de această grupă, care nu e ușoară în niciun caz. Poli-ul e considerat aproape o echipă de primă ligă, Corvinul și UTA sunt din prima ligă”, a afirmat Pancu.

Tehnicianul a respins ideea că Rapid ar putea trata Cupa ca pe o competiție secundară, afirmând că Universitatea Craiova a demonstrat că o echipă se poate concentra pe ambele întreceri: campionat și Cupă.

„Eu nu cred că Rapid în anii ăștia a tratat vreo secundă competiția altfel. (…) Cred că Rapid a tratat foarte serios competiția. (…) (n.r. – Cei de la Universitatea Craiova) au avut și cel mai bun lot sezonul trecut. Au fost acolo cu FCSB, au tratat foarte serios competiția, au fost echipa cea mai bună”, a declarat Pancu.

În ceea ce privește echipa pe care o va alinia, Pancu a anunțat că va apela la un mix de jucători, urmând să le ofere minute și unor fotbaliști care au evoluat mai puțin.

Spectacol în tribune

Antrenorul a vorbit și despre atmosfera așteptată la Timișoara, unde relațiile tradiționale dintre suporterii lui Poli și cei ai Rapidului creează de obicei un cadru special.

„În tribune e clar că va fi pace, prietenie și o sărbătoare, cum a fost întotdeauna meciurile între Rapid și Poli. Doar că în teren (…) din experiențele mele, și ca jucător, dar mai ales ca antrenor, două jocuri cu Poli Timișoara, ambele meciuri cu cartonașe roșii, ambele meciuri cu capete sparte, ambele meciuri cu adversitate foarte mare. Mâine sper să nu se mai întâmple lucruri de genul acesta”, a rememorat Pancu.

Pancu a vorbit cu respect și despre Dan Alexa, antrenorul lui Poli Timișoara și fostul său coleg de la Rapid.

„Schimbă sistemul în timpul meciului. Au jucători periculoși în atac, sunt foarte bine organizați. (…) E aproape o echipă de primă ligă, iar replica va fi una pe măsură”, a spus tehnicianul Rapidului.

Daniel Pancu a apreciat, totodată, actualul format al Cupei României, cu grupe.

„Nu pot să spun că sunt obișnuit, dar pentru atractivitate, pentru a da șanse mai echipelor mai mici, cred că e un sistem foarte bun”, a conchis antrenorul.

Partida Poli Timișoara – Rapid, din prima etapă a Grupei A din Cupa României, se va disputa joi, de la ora 20:30.