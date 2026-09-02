„M-au umilit”. Pierre-Emerick Aubameyang se retrage din naționala Gabonului după scandalul de la Cupa Africii

„M-au umilit și mi-au târât numele prin noroi, deși am jucat la Cupa Africii în ciuda accidentării”, a declarat atacantul în vârstă de 37 de ani în cadrul unui interviu pentru Canal+, potrivit AFP.

„Asta a fost picătura care a umplut paharul și prefer să mă opresc aici”, a adăugat Aubameyang.

Gabon a pierdut toate cele trei meciuri din faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni, disputată în Maroc în decembrie 2025 și ianuarie 2026.

După eliminare, autoritățile din Gabon au demis stafful tehnic, au suspendat echipa națională și i-au exclus din lot pe căpitanul Pierre-Emerick Aubameyang și pe Bruno Ecuele Manga.

Președintele Gabonului, Brice Clotaire Oligui Nguema, a criticat atunci evoluția echipei.

Măsurile luate împotriva celor doi veterani au provocat nemulțumire în rândul suporterilor. Suspendările au fost ulterior ridicate, după instalarea unui nou ministru al Sportului, fostul internațional Paul Ulrich Kessany.

„Cred că problemele echipei sunt mult mai profunde decât persoana neînsemnată care sunt eu”, a spus Aubameyang.

Nu este pentru prima dată când atacantul renunță la națională. În mai 2022, el a informat Federația Gaboneză de Fotbal că nu va mai fi disponibil pentru selecționare, dar a revenit un an mai târziu.

Aubameyang are 80 de selecții și 40 de goluri pentru Gabon și este cel mai bun marcator din istoria naționalei.

Fostul atacant de la Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, Chelsea și Olympique Marseille evoluează în prezent la Deportivo La Coruña.