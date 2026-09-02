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UTA Arad anunță oficial împrumutul lui Omar El Sawy de la Rapid până la finalul sezonului

UTA Arad a anunțat oficial, miercuri seară, transferul mijlocașului ofensiv Omar El Sawy, care va evolua sub formă de împrumut de la Rapid București până la finalul sezonului 2026-2027.
UTA Arad anunță oficial împrumutul lui Omar El Sawy de la Rapid până la finalul sezonului
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 sept. 2026, 20:39, Sport
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În vârstă de 22 de ani, El Sawy va îmbrăca tricoul formației arădene pe durata actualei stagiuni, după acordul încheiat între cele două cluburi.

Internațional român la toate nivelurile de juniori, de la U17 până la U21, Omar El Sawy are deja experiență în Superliga României, după perioadele petrecute la Rapid București, Sepsi OSK și Universitatea Cluj.

Împrumutul vine la scurt timp după ce antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a confirmat plecarea jucătorului. Tehnicianul a explicat că El Sawy nu avea suficient spațiu în lotul giuleștenilor, în condițiile în care Rapid are numeroase soluții pe posturile din ofensivă.

UTA a câștigat miercuri primul meci din Cupa României, formația pregătită de Adrian Mihalcea câștigând cu 3-0 pe terenul lui Minerul Lupeni.

În Superliga, echipa arădeană a obținut numai șase puncte după primele șapte etape. A bifat un singur succes, chiar în runda precedentă, pe terenul lui FCSB, scor 3-1.

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