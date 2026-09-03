„Se poate și în România”. Jocurile Parasport, în premieră la București. Mesaj european: „Să privim abilitățile, nu dizabilitățile”

Ceremonia a avut loc la MINA – Museum of Immersive New Art, în cea de-a treia zi a competiției, care se desfășoară între 1 și 5 septembrie.

Jocurile Parasport România 2026 reprezintă primul eveniment național integrat dedicat sportului paralimpic și reunesc, pentru prima dată sub aceeași identitate, zece discipline. Este vorba despre para tenis de masă, para înot, para atletism, para powerlifting, baschet în scaun rulant 3×3, para tir cu arcul, judo adaptat, tenis în scaun rulant, para climbing și para canoe.

Pe parcursul celor cinci zile, competiția reunește aproximativ 500 de sportivi și participanți. Întrecerile sunt găzduite de mai multe baze sportive din București, printre care Centrul Național de Tenis, Stadionul „Iolanda Balaș Soter”, Arena de Baschet a Federației Române de Baschet, CS Olimpia București, CSN Arcul de Triumf și Vertical Spirit.

„Aceeași plăcere, plăcerea de a face sport”

Campioni paralimpici și sportivi medaliați la competiții internaționale s-au aflat printre participanții la ceremonia de deschidere, prezentată de jurnalistul Cosmin Cernat. De asemenea, ceremonia a inclus și defilarea reprezentanților celor zece sporturi, reuniți la București din 35 de cluburi din țară.

„Mă bucur că atâtea persoane cu dizabilități sunt prezente în această sală și la această competiție, care se bucură de aceeași plăcere, plăcerea de a face sport. Și este minunat faptul că s-a organizat pentru prima dată o competiție la noi în țară, care să unească toate sporturile într-un singur eveniment”, a mărturisit Alexandru Bologa, campion paralimpic la para judo la Paris, în 2024, și multiplu campion european.

Sport de performanță, dincolo de bariere

Caracterul de premieră al competiției, care reunește sub aceeași umbrelă cele zece sporturi paralimpice, a fost apreciat și de Bobi Simion, numărul 1 mondial la para tenis de masă.

„E chiar o premieră pentru noi, pentru români, pentru sportivii cu dizabilități, să avem o astfel de competiție, cu toate sporturile sub aceeași umbrelă. (…) Ne întâlnim cu toții, iar asta ne ajută să ne cunoaștem”, a spus campionul.

Pentru Răzvan Nedu, vicecampion european la para climbing, jocurile pot fi și o cale prin care alți tineri cu dizabilități să descopere sportul. „Mi se pare că e un prilej minunat ca tinerii cu dizabilități să înceapă să practice un sport nou, dar și să vină să descopere sporturile paralimpice. E un pas înainte și un concept foarte bun, care aduce oamenii împreună prin sport”, a declarat sportivul.

„Pentru viitor îmi doresc să existe cât mai multe facilități, iar persoanele cu dizabilități să depășească anumite bariere pentru a începe să practice sportul de performanță”, a spus și Andrei Popa, medaliat în competiții internaționale de para climbing.

Eduard Novak: „Astăzi nu deschidem doar o competiție, deschidem o ușă”

Potrivit președintelui Comitetului Național Paralimpic, Eduard Novak, deschiderea primei ediții a Jocurilor marchează „un moment istoric pentru comunitatea paralimpică din România”.

„Este mai mult decât o competiție sportivă. Este începutul unui proiect în care cred foarte mult și îmi doresc să marcheze viitorul sportului paralimpic din România”, a spus Novak.

Fost campion paralimpic, Novak a explicat că sportul este o șansă la o viață mai activă și mai bine integrată în societate pentru persoanele cu dizabilități, insistând asupra nevoii unei schimbări de mentalitate.

„Astăzi nu deschidem doar o competiție, deschidem o ușă. O ușă către mai multe oportunități, către mai mult sport, către mai multă incluziune și, sper eu, către o schimbare de mentalitate în societatea românească”.

Novak a reamintit că persoanele cu dizabilități nu trebuie privite „prin prisma limitărilor lor, ci prin prisma talentului, muncii, curajului și performanțelor lor”, iar sportivii ar trebui văzuți drept „campioni și modele pentru generațiile următoare”.

„Se poate și în România”, a spus președintele Comitetului Național Paralimpic, adăugând că ținta pe termen lung este ca România să devină „o forță a sportului paralimpic la nivel internațional”.

Raymon Blondel: Să privim abilitățile, nu dizabilitățile

Prezent la ceremonie, președintele Comitetului Paralimpic European, Raymon Blondel, a vorbit despre Jocurile de la București ca despre o oportunitate de a arăta ce înseamnă sportul paralimpic. „Nu este vorba despre limitări, ci despre posibilități. Nu numai despre competiție, ci despre încredere, ambiție, prietenie și apartenență”.

Una dintre mizele sportului paralimpic este schimbarea modului în care sunt privite persoanele cu dizabilități, a precizat oficialul european.

„Suntem cu toții oameni. Și cu toții vrem să fim apreciați pentru asta. Nu pentru ceea ce nu suntem, ci pentru tot ceea ce suntem. Iar parasportul este demonstrația supremă a ceea ce înseamnă să ne gândim la abilități, în locul dizabilităților”.

De la București, spre o competiție internațională

Pentru a crea mai multe oportunități de concurs pentru sportivii paralimpici, oficialul european a încurajat deschiderea competițiilor naționale către participanți din alte țări. „Știm cu toții că există o lipsă de oportunități de competiție, iar prin deschiderea competițiilor naționale creăm aceste oportunități pentru voi, dragi sportivi”.

„De fiecare dată când intrați pe terenul de joc, sunteți și o demonstrație a ceea ce este posibil pentru societate”, le-a transmis sportivilor Raymon Blondel.

Cum întrecerile erau deja în desfășurare la momentul ceremoniei oficiale, acesta și-a încheiat discursul cu o formulă adaptată momentului: „În mod normal, în timpul unei deschideri aș spune Să înceapă Jocurile. Dar acum nu pot decât să spun Să continue Jocurile!”

Ciprian Ciucu: „Să punem competiția pe hartă”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, e încrezător că această competiție va crește și va deveni o tradiție.

„Suntem la prima ediție, iar prima ediție contează enorm. (…) Am încredere că este ceea ce trebuie și am încredere că va fi o tradiție care se va repeta an de an”, a spus edilul.

Referindu-se la sportivii paralimpici, Ciucu și-a exprimat dorința ca ei să continue să îi inspire și pe cei care nu practică sport.

„Dacă pot să fac ceva mai mult pentru competiție, să o punem pe hartă, să o creștem, să aducem cât mai mulți sportivi din regiune, o voi face. Și Bucureștiul are de câștigat dintr-un asemenea eveniment. Când comunități vin în oraș, orașul se îmbogățește”, a spus Ciucu.

Jocurile continuă până pe 5 septembrie

Competiția a început pe 1 septembrie, dată care, din acest an, este oficial Ziua Sportului Paralimpic în România.

În primele trei zile au avut loc întreceri la tenis în scaun rulant, para tenis de masă, para atletism, baschet în scaun rulant 3×3, para înot și para powerlifting, precum și calificările la para climbing.

Jocurile Parasport România 2026 continuă vineri și sâmbătă, în București. Vineri sunt programate finalele la para climbing, iar sâmbătă au loc întreceri de para tir cu arcul, para canoe și judo adaptat.

Prima ediție este organizată de Comitetul Național Paralimpic, cu sprijinul Comitetului Paralimpic European, al Agenției Naționale pentru Sport și Primăriei Municipiului București.

Organizatorii și-au propus ca Jocurile Parasport România să devină un eveniment anual și un punct de întâlnire pentru mișcarea paralimpică, reunind sportul, incluziunea și performanța sub aceeași identitate.