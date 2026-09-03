Dragoș Pîslaru: „Motivul pentru care legea nu s-a adoptat a fost strict politic”. Ce șansă mai are România să recupereze bani din PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat într-o intervenție telefonică joi, la Digi24, că în acest moment nu poate fi estimată suma care ar putea fi recuperată.

Pîslaru a explicat că autoritățile române au cerut Comisiei Europene clarificări pentru a vedea dacă mai există posibilitatea recunoașterii unei părți din eforturile făcute de România până la expirarea termenului de 31 august.

Pîslaru: „Subiectul se redeschide”

„Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării dacă mai este ceva ce putem să facem și am obținut această clarificare legată de faptul că, dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europene, deci evaluarea finală în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoașterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că nu mai poate fi vorba despre recuperarea integrală a celor 770 de milioane de euro.

„Deci asta nu înseamnă că putem recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar, cu un exercițiu de voință politică care să ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte”, a continuat el.

În acest context, Pîslaru a afirmat că „subiectul se redeschide”.

Nu există deocamdată un calcul privind suma

Întrebat dacă există deja o estimare concretă a banilor care ar putea fi recuperați, ministrul a răspuns că un asemenea calcul nu poate fi făcut în acest moment.

„În acest moment vă pot spune că nu se poate calcula. Noi suntem acum în afara termenului. Este o discuție care ține de foarte multe elemente”, a spus Pîslaru.

El a precizat că România poate documenta activitatea desfășurată anterior termenului-limită: „Discutăm aici de analizele de echivalențe de funcții, discutăm de analizele de salarizare și întreg proiectul la care am lucrat.”

Pîslaru a insistat însă că simpla adoptare a unei legi nu ar fi suficientă, aceasta trebuind să respecte condițiile asumate prin PNRR.

„Trebuie să se adopte legea care răspunde în totalitate condițiilor pe care le-am avut ca angajamente față de Comisia Europeană în PNRR”, a declarat ministrul.

Între criteriile respective se află anvelopa salarială, pe care Pîslaru a descris-o drept unul dintre elementele centrale ale reformei.

„Motivul pentru care legea nu s-a adoptat a fost strict politic”

Întrebat dacă două luni sunt suficiente pentru reluarea discuțiilor și adoptarea legii, inclusiv după dialogul cu sindicatele și ceilalți parteneri sociali, Pîslaru a răspuns afirmativ.

„Cred că motivul pentru care legea nu s-a adoptat nu este tehnic. […] Tehnic, proiectul este aproape gata”, a spus ministrul.

El a adăugat: „Vă confirm faptul că proiectul, în ultima sa versiune, nu este categoric departe de condițiile pe care le-am avea de îndeplinit. Deci mai sunt eventual ajustări minore. Motivul pentru care legea nu s-a adoptat a fost strict politic.”

Pîslaru a susținut că blocajul a fost determinat de divergențe politice și de discuțiile cu sindicatele, iar existența unei noi ferestre de aproximativ două luni ar permite reluarea proiectului și eventuale modificări.

„Poate 10, poate 100 de milioane de euro”

Ministrul a spus că obiectivul său, în calitate de coordonator național al PNRR, este recuperarea unui nivel cât mai ridicat al fondurilor nerambursabile.

„Orice milion de euro care ar putea fi recuperat este direct legat de sumele nerambursabile pe care România ar putea să le folosească pentru finanțarea investițiilor pe care le avem în acest moment”, a declarat Pîslaru.

În final, ministrul a avansat doar un ordin de mărime ipotetic, fără a prezenta o estimare oficială: „Evident, nu se mai pune problema să recuperăm întreaga valoare, dar niște puncte procentuale și niște 10, poate 100 de milioane de euro, cred că merită un rezultat și o responsabilitate.”