Persoană bănuită că deținea două pistoale fără drept. Polițiștii au făcut percheziții în două orașe

Miercuri, potrivit IPJ Maramureș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Târgu Lăpuș și municipiul Baia Mare.

Potrivit autorităților, activitățile au fost realizate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În vederea completării materialului probator, pe parcursul desfășurării percheziției, polițiștii au urmărit descoperirea și ridicarea unor mijloace de probă în cauză.

În cadrul perchezițiilor, au fost descoperiți și ridicați, în vederea continuării cercetărilor, 5.530 de lei, un telefon mobil și alte bunuri de interes cauzei.

De asemenea, au fost descoperite două pistoale, care urmează a fi supuse unei expertize balistice.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic – Grupa Canină și polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Baia Mare.