Alexandru Rogobete, despre zvonurile privind funcția de premier și primar al Timișoarei: Nu a existat nicio discuție. PSD are un prim-ministru desemnat

Întrebat, la Europa FM, despre informațiile care îi asociază numele cu mai multe funcții politice, Rogobete a spus că sunt „două fake news-uri” care au circulat în spațiul public.

Alexandru Rogobete susține că scenariul unei candidaturi la Primăria Timișoara a fost o „invenție” a USR, despre care afirmă că ar fi urmărit să îl asocieze cu scandalul în care este implicat Dominic Fritz.

„A fost invenția celor de la USR, bănuiala mea, care au vrut să mă lege politic de scandalul cu Dominic Fritz. Nu a existat în Partidul Social-Democrat, în partidul din care fac parte, nicio discuție vizavi de o eventuală candidatură a mea la Primăria Timișoara”, a declarat Rogobete.

Deputatul PSD a precizat că este ales în județul Prahova, chiar dacă a studiat la Timișoara.

„Eu sunt deputat până în anul 2028. Sunt ales în județul Prahova. Eu am făcut facultatea la Timișoara, da. Sunt asociat cu Timișoara din acest punct de vedere”, a explicat el.

„Nu a existat nici această discuție” despre funcția de premier

În ceea ce privește informațiile potrivit cărora ar putea fi desemnat prim-ministru, Rogobete a negat că ar fi purtat discuții în acest sens cu reprezentanți politici sau administrativi.

„Apoi a circulat în spațiul public povestea cu desemnarea pentru funcția de premier. Nu a existat nici această discuție. N-am avut această discuție cu nicio persoană politică sau administrativă din anul acesta”, a afirmat fostul ministru.

Întrebat dacă ar accepta funcția în cazul în care ar fi desemnat de președintele Nicușor Dan, Rogobete a evitat să intre în scenarii.

„Este o discuție care nu va avea loc cel mai probabil și nu aș vrea să intru într-o zonă de speculații”, a spus el.

Rogobete a precizat că PSD are deja o variantă pentru funcția de premier, anume președintele partidului, Sorin Grindeanu.

„Partidul Social-Democrat are un prim-ministru desemnat și anume pe președintele partidului Sorin Grindeanu. Eu personal susțin această variantă”, a declarat el.

Rogobete susține un guvern condus de un politician

Fostul ministru al Sănătății consideră că România are nevoie de un guvern stabil și cu miniștri cu puteri depline, iar în actuala configurație parlamentară un guvern condus de un politician ar fi mai eficient decât unul condus de un tehnocrat.

„Cred că un guvern condus de un om politic ar fi o variantă pentru că algoritmul politic din Parlament acum este unul dificil și doar un om politic ar putea să migreze, dacă doriți, între executiv și Parlament”, a spus Rogobete.

Acesta a adăugat că un tehnocrat ar avea dificultăți în a conduce un guvern susținut politic.

Întrebat dacă PSD va intra la guvernare, Rogobete a răspuns: „Cel mai probabil, da”, precizând însă că partidul va ține cont și de componența viitorului Cabinet și de programul de guvernare.

Rogobete: Prea mult ne focusăm pe oameni, pe nume

Fostul ministru a criticat abordarea pe care o consideră excesiv concentrată pe reducerea deficitului și a susținut că România trebuie să găsească soluții pentru stimularea economiei.

„Cred că prea mult ne focusăm pe oameni, pe nume, pe culori și prea puțin pe programul de guvernare. Ori esența unui guvern este programul de guvernare”, a afirmat deputatul PSD.