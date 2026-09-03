Rogobete vede posibilă o majoritate PSD-UDMR-minorități și neafiliați: „Fără USR e bine”

Întrebat dacă această formulă ar însemna un Executiv fără USR și AUR, social-democratul a răspuns: „Eu am spus dintotdeauna că fără USR e bine. În general”.

Rogobete: România are nevoie în această lună de un Guvern cu puteri depline

Întrebat când estimează că România va avea un nou Executiv, Rogobete a răspuns că speră ca procedura să fie încheiată în septembrie.

„Sper că în această lună. România are nevoie, în această lună, de un guvern cu puteri depline”, a declarat acesta.

Rogobete a explicat că procedurile constituționale fac dificilă instalarea noului Cabinet înainte de jumătatea lunii, chiar dacă desemnarea candidatului pentru funcția de premier ar avea loc în perioada imediat următoare.

„Procedura e nouă din momentul în care numește, 10 zile, apoi audierile, votul în Parlament, depunerea jurământului, deci evident că undeva pe la mijlocul lunii, dacă se face desemnarea săptămâna asta sau la începutul săptămânii viitoare, mai repede de mijlocul lunii oricum nu putem”, a afirmat Rogobete.

Ce spune despre o eventuală majoritate PSD-AUR

În privința unei eventuale alianțe de guvernare între PSD și AUR, Rogobete a invocat poziția exprimată de conducerea social-democraților împotriva unei asemenea formule, dar a subliniat că votul fiecărui parlamentar nu poate fi controlat.

„Faptul că există o decizie că nu se face o alianță de guvernare cu AUR, faptul că a fost spus de președintele partidului acum câteva zile, nu înseamnă că cineva poate bloca votul unui parlamentar. Un parlamentar, indiferent ce culoare are, votează așa cum îi spune conștiința”, a declarat el.

Întrebat ce majoritate și-ar dori, Rogobete a răspuns inițial: „Eu mi-aș dori o majoritate care să gândească la binele acestei țări și atât”.

„PSD, UDMR, minorități și neafiliați”

Solicitat să indice concret partidele și grupurile parlamentare care ar putea asigura voturile necesare, social-democratul a prezentat o formulă fără USR și AUR.

„PSD, UDMR, minorități și neafiliați cred că se atinge această majoritate suficientă ca acest guvern să fie învestit”, a afirmat Rogobete.

Întrebat explicit dacă asta înseamnă „fără USR și fără AUR”, el a răspuns: „Eu am spus dintotdeauna că fără USR e bine. În general”.

Rogobete și-a continuat atacul la adresa USR, referindu-se la activitatea parlamentară din această săptămână: „A fost atât de bine, atât de liniște. Nu se mai tăvălea nimeni pe la microfonul acela. Deci, în general, fără USR e bine”.