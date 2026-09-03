AUR solicită CCR să publice de urgență deciziile privind conducerile TVR și Radioului Public. Au trecut 127 de zile de la constatarea neconstituționalității

Grupurile parlamentare AUR din Camera Deputaților și Senat au transmis solicitarea președintelui Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, cerând finalizarea de îndată a redactării, certificării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pronunțate în dosarele CCR nr. 5126L2/2025 și nr. 5127L2/2025.

La 29 aprilie 2026, Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, sesizările formulate de grupurile parlamentare AUR împotriva hotărârilor Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituționale în ceea ce privește desemnarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere. Potrivit comunicatelor Curții, cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidații propuși potrivit configurației politice și ponderii grupurilor parlamentare în Parlament.

În lipsa publicării, efectele unor hotărâri a căror neconstituționalitate a fost deja constatată continuă. Au trecut 127 de zile calendaristice de la pronunțarea soluțiilor. Termenul de redactare a deciziilor Curții este de cel mult 30 de zile de la pronunțare. În aceste două cazuri, termenul s-a împlinit la 29 mai 2026 și este depășit cu 97 de zile.

Întârzierea menține consecințele încălcării dreptului grupurilor parlamentare de a fi reprezentate în consiliile de administrație ale celor două servicii publice în conformitate cu ponderea lor parlamentară.

AUR solicită Curții Constituționale finalizarea de îndată a redactării deciziilor privind conducerile TVR și Radioului Public, transmiterea acestora spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și comunicarea către grupurile parlamentare AUR a stadiului redactării și a datei estimate pentru transmiterea spre publicare.

Termenele prevăzute de lege și punerea în aplicare, fără alte întârzieri, a soluțiilor deja pronunțate de Curtea Constituțională trebuie respectate.