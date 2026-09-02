Tanczos Barna, despre scandalul din Camera Deputaților: „Csoma Botond a aflat cu un minut înainte de vot că există o nouă majoritate”

Invitat miercuri seara la Euronews, Tanczos Barna a vorbit despre noua sesiune Parlamentară și noua majoritate din Camera Deputaților.

Majoritatea, „la fel de suprinzătoare și pentru noi”

„Am păstrat o funcție în conducerea Camerei Deputaților. La fel de surprinzătoare a fost și pentru noi această majoritate, ca pentru ceilalți colegi din PNL sau din USR sau pentru restul lumii care afla de la televizor”, a transmis vicepremierul interimar al României.

Tanczos a menționat că „Liderul nostru de grup din cameră, Csoma Botond, a aflat cu un minut înainte de vot, sau cu câteva minute înainte, că există o nouă rânduire, o nouă majoritate, un nou acord semnat. Inclusiv de minoritățile naționale, de grupul minorităților, pentru o nouă formulă de împărțire a acestor funcții”.

Potrivit acestuia, nu a fost vorba despre o colaborare cu partidul AUR.

„A fost un vot pentru a păstra postul pe care l-am avut și până acum în conducerea Camerei Deputaților și pe care îl avem de zeci de ani de zile, o poziție de chestori în conducerea Camerei, cu procentele noastre pe care le avem în Parlament de 36-37 de ani de zile”, continuă Tanczos.

UDMR nu va avea „niciodată” discuții cu AUR

De asemenea, vicepremierul interimar a adăugat că „este o situație de analizat și pentru noi. Este o situație total nouă. Nu am avut discuții pe această temă cu PSD-ul sau cu altele, mai ales cu AUR n-o să avem niciodată”.

„Nici n-o să vedeți niciodată o coaliție sau o majoritate în care să fie și AUR și UDMR. A fost o forțare a notei din partea PSD, AUR, SOS și din partea celorlalte formațiuni”, potrivit acestuia.

Tanczos menționează, totodată, că „cel mai important lucru este demarcația foarte clară, linia roșie, între noi și AUR. Cu siguranță, UDMR se va delimita de fiecare dată, de orice majoritate care se formează împreună cu sau cu ajutorul AUR”.

Vicepremierul interimar a asigurat că UDMR se va delimita „indiferent dacă din acea majoritate face parte PSD, PNL, oricine altcineva, care mai negociază cu AUR”.