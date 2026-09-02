Prima pagină » Știrile zilei » Tanczos Barna, despre scandalul din Camera Deputaților: „Csoma Botond a aflat cu un minut înainte de vot că există o nouă majoritate”

Tanczos Barna, despre scandalul din Camera Deputaților: „Csoma Botond a aflat cu un minut înainte de vot că există o nouă majoritate”

Vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat, în contextul noii sesiuni Parlamentare și a scandalului din Camera Deputaților, că liderul deputaților UDMR, Csoma Botond a aflat doar cu un minut înainte de vot „că există o nouă majoritate”.
Tanczos Barna: UDMR ar putea susține inclusiv un guvern minoritar condus de PSD. „Responsabilitatea de a da un guvern este extraordinar de importantă”
Tanczos Barna: UDMR ar putea susține inclusiv un guvern minoritar condus de PSD. „Responsabilitatea de a da un guvern este extraordinar de importantă”
Pas important pe Drumul Expres Brăila – Galați. O secțiune de 165 de tone a completat tablierul metalic al podului peste Siret
Pas important pe Drumul Expres Brăila – Galați. O secțiune de 165 de tone a completat tablierul metalic al podului peste Siret
Două femei, surprinse în timp ce furau 35.000 de lei din casa unui bărbat din Cluj. Una din ele l-a atacat în timpul jafului
Două femei, surprinse în timp ce furau 35.000 de lei din casa unui bărbat din Cluj. Una din ele l-a atacat în timpul jafului
Dan Dungaciu critică inițiativa de renunțare la dreptul de veto în UE: România renunță la un instrument al suveranității
Dan Dungaciu critică inițiativa de renunțare la dreptul de veto în UE: România renunță la un instrument al suveranității
Mihai Ghigiu afirmă că PSD nu va face nicio înțelegere cu AUR, dar vor exista discuții cu parlamentarii pentru susținerea viitorului guvern: „Orice deputat are libertatea să voteze cum îi dictează conștiința”
Mihai Ghigiu afirmă că PSD nu va face nicio înțelegere cu AUR, dar vor exista discuții cu parlamentarii pentru susținerea viitorului guvern: „Orice deputat are libertatea să voteze cum îi dictează conștiința”
Ioana Târziu
02 sept. 2026, 22:42, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat miercuri seara la Euronews, Tanczos Barna a vorbit despre noua sesiune Parlamentară și noua majoritate din Camera Deputaților.

Majoritatea, „la fel de suprinzătoare și pentru noi”

„Am păstrat o funcție în conducerea Camerei Deputaților. La fel de surprinzătoare a fost și pentru noi această majoritate, ca pentru ceilalți colegi din PNL sau din USR sau pentru restul lumii care afla de la televizor”, a transmis vicepremierul interimar al României.

Tanczos a menționat că „Liderul nostru de grup din cameră, Csoma Botond, a aflat cu un minut înainte de vot, sau cu câteva minute înainte, că există o nouă rânduire, o nouă majoritate, un nou acord semnat. Inclusiv de minoritățile naționale, de grupul minorităților, pentru o nouă formulă de împărțire a acestor funcții”.

Potrivit acestuia, nu a fost vorba despre o colaborare cu partidul AUR.

„A fost un vot pentru a păstra postul pe care l-am avut și până acum în conducerea Camerei Deputaților și pe care îl avem de zeci de ani de zile, o poziție de chestori în conducerea Camerei, cu procentele noastre pe care le avem în Parlament de 36-37 de ani de zile”, continuă Tanczos.

UDMR nu va avea „niciodată” discuții cu AUR

De asemenea, vicepremierul interimar a adăugat că „este o situație de analizat și pentru noi. Este o situație total nouă. Nu am avut discuții pe această temă cu PSD-ul sau cu altele, mai ales cu AUR n-o să avem niciodată”.

„Nici n-o să vedeți niciodată o coaliție sau o majoritate în care să fie și AUR și UDMR. A fost o forțare a notei din partea PSD, AUR, SOS și din partea celorlalte formațiuni”, potrivit acestuia.

Tanczos menționează, totodată, că „cel mai important lucru este demarcația foarte clară, linia roșie, între noi și AUR. Cu siguranță, UDMR se va delimita de fiecare dată, de orice majoritate care se formează împreună cu sau cu ajutorul AUR”.

Vicepremierul interimar a asigurat că UDMR se va delimita „indiferent dacă din acea majoritate face parte PSD, PNL, oricine altcineva, care  mai negociază cu AUR”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
ANRE anunță o premieră. Apar comunitățile în care oamenii își pot produce și vinde energia
Gandul
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Cancan
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport
O rețea uriașă de curenți oceanici ar putea intra în colaps. Ce riscuri sunt pentru SUA și Europa
Libertatea
Ai această hârtie veche prin sertare? Piesa banală uitată prin casă care te poate îmbogăți peste noapte: colecționarii oferă o avere pe loc!
CSID
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia