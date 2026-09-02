Dan Dungaciu critică inițiativa de renunțare la dreptul de veto în UE: România renunță la un instrument al suveranității

Dan Dungaciu a declarat că aceasta initiativa este o greșeală strategică a României care a fost adusă în discursul public în anul 2022, pentru a masca eșecul diplomatic de la vremea aceea privind aderarea la spațiul Schengen.

„România renunță la un instrument al suveranității singurul, sau printre puținele, pe care le mai are. A fost lansată în România în 2022, când domnul Aurescu, pe atunci ministr de Externe, avea nevoie de o scuză, de ce nu suntem primiți în Schengen. Domnul Aurescu spunea de vină este Constituția sau tratatele care permit unui stat să blocheze un proiect de asemenea anvergură”, a declarat liderul AUR, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

„Am ajuns astăzi, PNL-ul, USR-ul susțin la Bruxelles asta, și am ajuns astăzi să declarăm că noi suntem printre cele 11 state care vori să renunțe la dreptul de veto în politica externă și de securitate”, a continuat Dungaciu.

Pârghia de negociere a statelor fără influență majoră

Acesta a evidențiat și că dreptul de veto oferă o pârghie de negociere statelor din Uniune care nu au o greutate la nivel diplomatic, subliniind că exercitarea dreptului de veto reprezintă garanția unui dialog pe picior de egalitate.

„Cine se opune ferm? Ungaria, Polonia, Slovenia. Cine mai degrabă se opune astăzi?Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru, Malta, Bulgaria, Croația, Irlanda, Portugalia, Italia, Slovenia. Adică statele care n-au o greutate foarte mare la nivel european. Pentru că neavând instrumente, trebuie să-ți menții instrumentele de negociere. A avea drept de veto nu înseamnă să te opui oricărui proiect, înseamnă să te poți opune și să poți negocia”, a precizat Dungaciu.

„România, fără niciun proiect de țară, fără nicio viziune spatele acestei decizii, spune, noi vrem să cedăm dreptul de veto”, a conchis liderul AUR.

Contextul la nivel european

Reacția acestuia vine după ce un grup de 11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, și-a unit forțele pentru a cere încetarea vetourilor „obstructive” care au paralizat acțiunea externă a blocului comunitar în ultimii ani, argumentând că principiul cooperării sincere trebuie să aibă prioritate.