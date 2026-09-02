PNL și USR boicotează miercuri toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților. Acuză PSD, AUR și SOS de abuzuri: „Încalcă statul de drept, încalcă Constituția”

Liderii PNL și USR acuză PSD, AUR și SOS de încălcarea regulamentului Camerei Deputaților și a unor decizii ale Curții Constituționale.

„Vom realiza astăzi un protest împotriva alianței de guvernare PSD-AUR-SOS, în raport cu abuzurile pe care le-au început în urmă cu mai multă vreme și le-au concretizat în ultimele zile”, a declarat Gabriel Andronache.

PNL și USR boicotează activitățile Camerei Deputaților

Liderul deputaților PNL a citat Decizia CCR nr. 1.490/2010, potrivit căreia competența privind negocierea și renegocierea funcțiilor din Biroul Permanent aparține liderilor grupurilor parlamentare.

„Există inclusiv o decizie a Curții Constituționale care arată că modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv”, a afirmat Andronache.

El a susținut că situația reprezintă „începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român”.

„De aceea vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup. Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent și, de asemenea, la ședința Comitetului Liderilor”, a precizat liderul deputaților PNL.

Diana Stoica: PSD și AUR încalcă statul de drept

La rândul său, lidera deputaților USR, Diana Stoica, a afirmat că au trecut peste 120 de zile de când PSD și AUR „au dat jos Guvernul Bolojan” și a acuzat cele două partide că acționează împreună în Parlament.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului. Culmea, PSD și extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz”, a declarat Stoica.

Ea a susținut că, în timp ce miniștrii PNL și USR „luptă pentru a îmbunătăți viața românilor”, PSD și AUR „fac doar abuzuri” și „încalcă statul de drept, încalcă Constituția”.

Diana Stoica a criticat și modul în care au fost discutate în Comisia juridică mai multe proiecte de lege privind justiția inițiate de USR. Potrivit acesteia, ședința comisiei ar fi fost convocată cu mai puțin de 24 de ore înainte, iar proiectele au fost respinse.

„Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz, această încălcare flagrantă a Constituției și a regulamentului Camerei Deputaților”, a adăugat aceasta.