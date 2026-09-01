„Auriști micuți și fricoși”. Buzoianu: Sunteți mari doritori de anticipate, apoi bateți palma cu PSD pentru funcții

Într-un videoclip încărcat marți pe contul său de Facebook, Buzoianu îi numește pe membrii AUR „micuți și fricoși”.

„Vindeți public că sunteți mari doritori de alegere anticipate și apoi bateți palma cu PSD și votați cu PSD și UDMR să primiți funcții în Birolul Permanent al Camerei Deputaților”, a spus ministra interimară a Mediului.

primul vot din Birolul Permanent al Camerei Deputaților de început de sesiune, marți,

a fost dat de PSD, AUR și UDMR.

Acest vot a fost acordat pentru ca „să primească două posturi călduțe de conducere, AUR și SOS, în Birolul Permanent al Camerei Deputaților”, susține Buzoianu.

„Vă vindeți pentru două posturi, băiețași, dar oamenii încep să vadă că mințiți românii”, a conchis ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.