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Bolojan cere NATO dislocarea de capabilități aliate în România, pe fondul incidentelor cu drone

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre principalele provocări de securitate din regiune, cu accent pe războiul din Ucraina și situația din Marea Neagră.
Bolojan cere NATO dislocarea de capabilități aliate în România, pe fondul incidentelor cu drone
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
01 sept. 2026, 19:53, Politic
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În cadrul discuției, Bolojan i-a mulțumit lui Mark Rutte și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, potrivit unui comunicat transmis marți de Guvern.

Premierul interimar a menționat inclusiv „dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”.

Un alt subiect abordat a fost securitatea navigației în Marea Neagră.

„Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse”, se mai arată în comunicat.

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