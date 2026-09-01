Bolojan cere NATO dislocarea de capabilități aliate în România, pe fondul incidentelor cu drone

În cadrul discuției, Bolojan i-a mulțumit lui Mark Rutte și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, potrivit unui comunicat transmis marți de Guvern.

Premierul interimar a menționat inclusiv „dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”.

Un alt subiect abordat a fost securitatea navigației în Marea Neagră.

„Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse”, se mai arată în comunicat.