Bolojan a discutat cu premierul Ucrainei despre producția de drone și proiectele comune de apărare

În cadrul convorbirii, Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea și sprijinul României pentru Ucraina și a transmis aprecierea pentru sacrificiul poporului ucrainean în fața agresiunii ruse, potrivit unui comunicat transmis de Guvern. România va continua să sprijine Ucraina atât bilateral, cât și în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Coaliției de Voință.

Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare și valorificarea oportunităților oferite de programul SAFE.

Unul dintre proiectele vizate presupune cooperarea dintre România și Ucraina pentru producția de drone, precum și dezvoltarea infrastructurii necesare consolidării conectivității dintre cele două țări.

România și Ucraina vor să dezvolte infrastructura transfrontalieră

În discuție a fost abordată și infrastructura transfrontalieră. Prin programul SAFE este avut în vedere proiectul de infrastructură rutieră care consolidează legătura cu Ucraina, inclusiv tronsonul Pașcani-Suceava-Siret.

Cei doi prim-miniștri au discutat și despre finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației.

Un alt subiect a fost cooperarea în domeniul energiei, precum și facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene și continuarea proiectelor de interconectare energetică.

Bolojan a ridicat problema comunității românești din Ucraina

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, de asemenea, importanța continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina și a identificării unor soluții pentru solicitările acesteia.

Cei doi premieri au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru consolidarea relațiilor bilaterale și promovarea proiectelor de interes comun.