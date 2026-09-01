Ilie Bolojan, la final de PNRR: Absorbție de peste 90%. Banii pierduți sunt din cauza sabotajelor PSD

Ilie Bolojan a declarat că România a încheiat unul dintre cele mai importante programe de dezvoltare susținute de Uniunea Europeană, iar potrivit datelor preliminare, absorbția a depășit 90% pe componenta de granturi și 95% pe cea de împrumuturi.

„România a reușit o absorbție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi, urmând ca în zilele următoare să se clarifice toate sumele cu exactitate după ce se centralizează toate datele”, a declarat Bolojan.

Blocajele din PNRR și acuzațiile la adresa PSD

Șeful Executivului a punctat că, la preluarea mandatului, a găsit un program complet blocat, cu riscuri majore de eșec.

„La preluarea acestui mandat am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, l-au renegociat și au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani”, a continuat liderul liberal.

În acest context, Bolojan a lansat atacuri la adresa social-democraților pentru ratarea jalonului Legii salarizării.

„Sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni”, a subliniat Bolojan.

El a avertizat însă că România a început târziu implementarea mai multor proiecte și a punctat necesitatea de a-și învăța lecțiile pentru proiectele viitoare.

„Am început târziu și fiecare program de acum înainte și ar trebui ghidat de un sentiment al urgenței din prima zi, să nu lăsăm totul pe ultima sută de metri, pentru că asta înseamnă eforturi majore, riscuri de pierdere de proiecte și în mod inevitabil la miile de proiecte pe care le-am avut, se înregistrează întârzieri, companii de construcții cu probleme, autorități locale cu capacitate administrativă scăzută și e o lecție importantă pentru SAFE”, a precizat premierul.

Principalele investiții: Infrastructură, digitalizare și educație

Dincolo de probleme politice, premierul a arătat principalele rezultate generate de fondurile europene atrase prin PNRR, evidențiind rezultate din transporturi și renovări.

„Un proiect important este Autostrada Moldovei, 1,5 miliarde euro pe tronsonul Focșani-Bacău. Peste 1,8 miliarde euro pentru renovarea energetică a zeci de mii de clădiri, peste 4,6 milioane metri pătrați, clădiri rezidențiale sau publice”, prezintă Bolojan.

Liderul de la Palatul victoria a vorbit și despre tehnologie și energie.

„Un alt proiect important este Cloudul Guvernamental, peste 300 de milioane de euro, care este una dintre cele mai importante investiții pentru digitalizarea statului. Pe componenta de energie, resurse regenerabile, peste 450 milioane euro, pentru aproape 1.000 de megawați din aceste surse regenerabile”, a declarat Bolojan.

În discursul său, acesta a menționat și reușitele din sectorului Mediului și al Educației.

„Dotări moderne pentru zeci de mii de săli de clasă, pentru laboratoare, cu un impact direct asupra calității învățământului, prin reducerea diferențelor dintre școli. Aici e vorba de 600 de milioane de euro. Un ajutor de peste 450 de milioane de euro pentru elevii vulnerabili din școlile în care abandonul școlar este mare, peste 2.000 de școli. Sume importante, peste 230 de milioane de euro pentru digitalizarea universităților noastre și pentru pregătirea acestora în vederea încurajării profesiilor digitale ale viitorului. Peste 300 de milioane de euro pentru împăduriri, peste 18.000 de hectare au fost împădurite și reîmpădurite, și peste 130.000 de metri pătrați de păduri urbane”, a spus prim-ministrul.

Proiectele din sănătate și mesajul de mulțumire

Bolojan a vorbit și despre componenta de Sănătate a PNRR. „8 spitale regionale, 1.200 de ambulanțe care au fost achiziționate cu impact direct asupra salvării de vieți și pentru întărirea capacității sistemului de urgență de a răspunde rapid în situații criticee. Aici am avut peste 180 de milioane de euro, 25 de unități de terapie intensivă neonatală în infrastructură medicală dedicată nou-născuților, peste 2.000 de cabinete ale medicilor de familie”, a spus Bolojan.

Premierul a vorbit și despre colaborarea interministerială colegialitate interministeriale în vederea finalizării cu succes a Planului, mulțumind tuturor celor care au contribuit la realizarea PNRR.

„La finalul acestei prezentări se cuvine să aduc câteva mulțumiri pentru că acesta este un rezultat de echipă. Se cuvine să mulțumesc Ministerului Proiectelor Europene și îi văd pe colegii noștri aici în sală echipa pe care am văzut-o de mai multe ori în ședințele pe care le-am gestionat, care nu au fost întotdeauna cu concluzii bune, ne-am mai certat, ne-am mai împăcat, dar la final au făcut un efort important și PNRR cred că s-a finalizat în cele mai bune condiții în care se putea finaliza”, a conchis Bolojan.