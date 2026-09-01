Bilanțul inundațiilor catastrofale din Nepal și China a depășit 1.000 de morți, iar mii de persoane sunt încă dispărute

Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor din Nepal a anunțat marți că 987 de persoane au murit în urma dezastrului, iar alte 3.916 sunt date dispărute, printre acestea aflându-se și 583 de cetățeni străini.

În China, autoritățile raportaseră, în cel mai recent bilanț transmis duminică, 16 morți și 546 de persoane dispărute, relatează Euronews.

Cel puțin 11.814 persoane au fost salvate până în prezent în Nepal, mai anunță autoritățile de la Kathmandu.

Una dintre principalele priorități ale serviciilor de intervenție este localizarea a cel puțin 900 de muncitori dispăruți de la 12 proiecte hidroelectrice afectate de viituri. Aproximativ 500 dintre aceștia ar fi blocați în interiorul unor tuneluri.

Bimal Sharma, un pilot de elicopter implicat în misiunile de salvare, a declarat că a fost șocat de amploarea distrugerilor.

„Aveam senzația că zbor deasupra unui peisaj complet diferit. Le văd durerea în priviri. Este sfâșietor”, a declarat pilotul.

Dezastrul a început miercurea trecută, pe 26 august, în urma cedării rocii de bază de sub un ghețar din regiunea montană.

Colapsul a provocat un cutremur cu magnitudinea de 5.2, iar fluxul masiv de roci, gheață și apă a crescut rapid debitele râurilor din văile din Tibet și Nepal, măturând locuințe, clădiri, drumuri și poduri.