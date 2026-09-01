O companie americană preia de la ruși și chinezi câmpuri petroliere în Venezuela. Concesiuni pentru 100 de ani

Preluarea face parte din amplul acord petrolier cu Venezuela anunțat săptămâna trecută de președintele SUA Donald Trump, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani.

NABEP a primit 14 contracte noi din partea autorităților venezuelene. Cinci dintre câmpurile incluse în aceste contracte au fost operate de companii chineze, iar unul de o companie rusă.

Compania americană urmează să controleze în total 17 proiecte petroliere în Venezuela, pe care intenționează să le dezvolte pentru a furniza în cele din urmă petrol Statelor Unite.

NABEP preia câmpuri operate de chinezi și ruși

Două dintre proiectele care vor ajunge la NABEP au fost operate de China Concord Resources, companie sancționată de Statele Unite în 2019 pentru implicarea în comerțul cu petrol iranian. Alte două proiecte au fost operate de giganții petrolieri de stat chinezi Sinopec și China National Petroleum Corporation (CNPC), potrivit surselor americane.

„Nu doar că deschidem noi oportunități de care să beneficieze guvernul SUA și operatorii americani, ci deschidem Statele Unite ca piață pentru acest petrol, care era trimis anterior în China”, a declarat unul dintre oficiali.

De asemenea, alte două dintre proiectele petroliere care urmează să fie preluate de NABEP au fost operate de companii asociate lui Alex Saab, apropiat al președintelui venezuelean Nicolás Maduro, aflat acum în custodia SUA. Oficialii americani au menționat și un alt câmp petrolier asociat unui nepot al Ciliei Flores, soția lui Maduro, fără să ofere alte detalii.

Acordul permite astfel companiilor americane să intre în unele dintre activele petroliere strategice ale Venezuelei, în timp ce interesele chineze și rusești, prezente de mult timp în sectorul energetic al țării, pierd teren.

Înțelegerea oferă Washingtonului și un rol direct în stabilirea companiilor care produc și comercializează petrolul Venezuelei, administrația Trump încercând să apropie uriașele rezerve ale țării de interesele economice și geopolitice americane.

Trump: Petrolul ajunge deja la rafinăriile americane

Săptămâna trecută, Trump a anunțat că Statele Unite au obținut, printr-un parteneriat cu sectorul privat, acces la aproximativ 64 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei.

Președintele american a declarat luni că „milioane și milioane de barili de petrol” sunt deja transportați către rafinării din Texas și Louisiana, printre alte destinații.

Concesiuni pentru 100 de ani

NABEP a fost deținută anterior de magnatul american al petrolului Harry Sargeant, iar în prezent este controlată de omul de afaceri venezuelean Alejandro Betancourt.

Potrivit informațiilor prezentate de Casa Albă și citate de Fox News, NABEP a primit concesiuni pentru 100 de ani pentru cele 17 câmpuri petroliere și ar urma să plătească autorităților venezuelene aproximativ 200 de miliarde de dolari, sub formă de redevențe și taxe, în primii 25 de ani.

Compania ar urma, de asemenea, să acorde Biroului pentru Capital Strategic (Office of Strategic Capital), structură a Pentagonului care sprijină investițiile importante pentru securitatea națională a SUA, o participație de 35% la compania-mamă a NABEP.

Negocieri cu fostul Parlament, nu cu cel aflat în funcție

Autoritățile interimare din Venezuela poartă discuții cu reprezentanții Adunării Naționale alese în 2015 pentru soluționarea problemelor juridice legate de tranziția politică a țării.

Administrația Trump consideră Adunarea aleasă în 2015 ultimul parlament venezuelean care a fost ales și a funcționat în conformitate cu Constituția. Unul dintre oficialii americani citați de Reuters a explicat că un acord cu reprezentanții acesteia ar putea oferi o bază legală pentru tranziția Venezuelei, inclusiv pentru deciziile economice privind relansarea industriei petroliere.

Venezuela are în prezent un alt Parlament, ales în 2025 și aflat în funcție. Washingtonul pune însă sub semnul întrebării legitimitatea instituțiilor rezultate din alegerile organizate în perioada în care Nicolás Maduro se afla la putere. Din acest motiv, pentru deciziile care trebuie să aibă o bază juridică în procesul de tranziție, administrația Trump urmărește obținerea unui acord și cu reprezentanții Adunării din 2015, în care opoziția față de Maduro câștigase majoritatea.