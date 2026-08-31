Trump îi critică pe cei care se opun centrelor de date AI în SUA: Vor să ajungă înapoiați și săraci

„Singurul motiv pentru care comunitățile din întreaga SUA nu ar trebui să își dorească centre de date este dacă vor să ajungă înapoiați și săraci”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Președintele american a susținut că dezvoltarea acestor centre poate aduce locuri de muncă, taxe mai mici și creștere economică.

„Dacă vor să aibă succes și să fie bogate, cu taxe mult mai mici și locuri de muncă peste tot, să lase centrele de date să prospere. (…) Dacă omorâm găina cu ouăle de aur, nu ne vom avea decât pe noi înșine de învinovățit”, a adăugat Trump.

Centrele de date au devenit un subiect tot mai controversat în Statele Unite, în special din cauza cantităților mari de energie necesare pentru funcționarea lor. Oponenții proiectelor reclamă creșterea facturilor la electricitate, consumul de apă și zgomotul produs de instalații.

Un sondaj Fox News realizat în iulie arăta că 70% dintre americani se opun construirii unui centru de date pentru inteligență artificială în zona lor. Opoziția este majoritară atât în rândul republicanilor, cât și al democraților.

Subiectul a căpătat și o dimensiune electorală înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Candidații din 18 state au difuzat reclame în care sunt menționate centrele de date, potrivit AFP.

Trump: „China nu ar putea fi mai fericită”

Trump a legat direct opoziția față de centrele de date de competiția strategică dintre Statele Unite ale Americii și China.

„China nu ar putea fi mai fericită cu această mișcare împotriva centrelor de date. De fapt, nu le vine să creadă că se întâmplă!”, a afirmat președintele american.

Recent, platforma X a anunțat identificarea unor conturi despre care susține că ar fi fost implicate într-o operațiune de influență chineză care viza inclusiv dezbaterea din SUA privind centrele de date și politica energetică.

China își extinde rapid infrastructura pentru inteligență artificială, într-o perioadă în care cele două mari puteri încearcă să obțină avantaje în ceea ce privește modelele AI, cipurile, centrele de date și accesul la date.

SUA păstrează un avantaj important, dar China recuperează teren

Statele Unite ale Americii dețin în continuare un avantaj major în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Potrivit Stanford AI Index 2026, SUA găzduiesc 5.427 de centre de date, de peste zece ori mai multe decât orice altă țară. În același timp, însă, diferența dintre cele mai performante modele AI americane și chineze s-a redus considerabil.

În martie 2026, avantajul celui mai performant model american față de cel mai performant model chinez era de numai 2,7%, potrivit aceluiași raport.

China încearcă să compenseze limitările în accesul la cele mai avansate cipuri prin dezvoltarea propriilor tehnologii și prin exploatarea unui avantaj important: cantitatea și varietatea datelor disponibile. O comisie consultativă a Congresului SUA a avertizat în august că Beijingul tratează datele drept o resursă strategică națională și că această abordare ar putea oferi Chinei un avantaj în dezvoltarea inteligenței artificiale, inclusiv în domenii precum robotica, vehiculele autonome și tehnologia militară.

Într-un raport anterior, aceeași comisie a avertizat că dezvoltarea modelelor open-source chineze creează un avantaj competitiv care se poate autoalimenta și permite companiilor din China să concureze cu rivalii americani în pofida restricțiilor privind accesul la cipuri avansate.

Astfel, centrele de date au devenit o componentă esențială a competiției pentru supremația în AI. Acestea furnizează capacitatea de calcul necesară pentru antrenarea și operarea modelelor avansate, dar necesită cantități foarte mari de energie. Pentru administrația Trump, extinderea rapidă a infrastructurii este, prin urmare, atât o miză economică internă, cât și una strategică în competiția cu Beijingul.

JD Vance, o poziție mai nuanțată

Vicepreședintele JD Vance a adoptat luni un ton mai moderat în privința controverselor legate de centrele de date. El a spus că aproximativ 99% dintre nemulțumiri apar în comunități în care construirea unui centru de date înseamnă creșterea costurilor pentru utilități și a prețului energiei electrice.

„Dacă construiești un centru de date, ar trebui să pui energie înapoi în rețea, nu să o scoți din rețea”, a declarat Vance, potrivit AFP.

El a adăugat că, dacă centrele de date ar contribui la consolidarea rețelei electrice în loc să crească presiunea asupra acesteia, ele nu ar mai fi la fel de controversate.

Declarațiile vicepreședintelui au venit în timpul unei vizite electorale în Michigan. Casa Albă a anunțat că OpenAI, Oracle și Related Digital investesc peste 7 miliarde de dolari într-un campus de centre de date de mari dimensiuni în acest stat.

Trump urmează să îl găzduiască pe președintele chinez Xi Jinping la Casa Albă în septembrie, într-un context în care rivalitatea dintre Washington și Beijing în domeniul inteligenței artificiale devine tot mai strâns legată de politica economică, infrastructura energetică și securitatea națională.