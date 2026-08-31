Avertismentul lui Péter Magyar pentru UE: Trebuie să decidă dacă vrea „doar să supraviețuiască sau să câștige”

Magyar a făcut declarațiile la Forumul Strategic de la Bled, unde a participat la discuții despre cooperarea regională și competitivitate alături de premierul Sloveniei, Janez Janša, premierul Croației, Andrej Plenković, și premierul Cehiei, Andrej Babiš, potrivit Euronews.

Magyar acuză UE de lipsă de leadership

„Există, ca să fiu sincer, o lipsă de leadership politic în Uniunea Europeană”, a spus Magyar, indicând birocrația UE, despre care afirmă că împiedică luarea unor măsuri.

„Mi s-a spus de către un membru al Consiliului European să nu mă ocup deloc de birocrație, să nu le răspund, pentru că vor distruge inițiativele. Le vor înghiți. Și nu este un semn bun. Cred că ar trebui să ne concentrăm din nou asupra realității”, a declarat premierul ungar.

Magyar a susținut că, în timp ce UE se concentrează asupra unor chestiuni instituționale, China se pregătește să finanțeze centrale nucleare și fabrici de automobile în Europa.

„Există deja și la Bruxelles sentimentul că trebuie să ne schimbăm și, în opinia mea, ar trebui să decidem dacă Uniunea Europeană vrea doar să supraviețuiască sau să câștige”, a spus Magyar.

Critici la adresa Bruxelles-ului pentru amenda privind migrația

Premierul ungar, care face parte din aceeași familie politică de centru-dreapta, Partidul Popular European, ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat și amenda zilnică impusă Ungariei în dosarul migrației.

Bruxelles-ul a amendat Ungaria cu 200 de milioane de euro, la care se adaugă o penalizare zilnică, în 2024, după ce guvernul Viktor Orbán nu a pus în aplicare o hotărâre din 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind migrația. Instanța a stabilit că Ungaria a încălcat legislația UE prin faptul că nu a garantat solicitanților de azil dreptul la un tratament echitabil.

„Este destul de dificil să le explicăm ungurilor de ce Ungaria este tratată atât de nedrept la Bruxelles în aceste chestiuni. Avem o hotărâre a instanței; trebuie să plătim un milion de euro pe zi doar pentru apărarea frontierelor comune europene. Nu este corect și nimeni nu este pregătit să rezolve această problemă”, a declarat Magyar.

Aproape un miliard de euro, amenzi pentru Ungaria

În timpul guvernării lui Orbán, Ungaria a construit un gard la granița cu Serbia pentru a împiedica intrarea migranților în țară. Cererile de azil trebuiau depuse la consulatul Ungariei din Belgrad, iar marea majoritate au fost respinse. Din această cauză, Ungaria a fost obligată să plătească amenzi europene de aproape un miliard de euro.

În timpul campaniei electorale, Magyar a promis o resetare completă a relațiilor dintre Budapesta și aliații occidentali din UE și NATO.

După formarea guvernului, acesta a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile Ungariei înghețate anterior. Guvernul său a anunțat luni că a îndeplinit toate obiectivele legate de Fondul de redresare în valoare de 10 miliarde de euro, prin modificarea legislației privind combaterea corupției și justiția.