Suspiciune de sabotaj la o fabrică de drone care aprovizionează armatele Poloniei și Ucrainei. Procurorii investighează implicarea unui serviciu secret străin

Anchetatorii suspectează că focul a fost declanșat intenționat, în beneficiul unui serviciu de informații străin, fără ca autoritățile să indice deocamdată ce stat s-ar putea afla în spatele incidentului, relatează TVP World.

Incendiul ar fi fost provocat cu material inflamabil

Incidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni la o unitate din orașul Skarżysko-Kamienna, în sudul Poloniei. Fabrica este operată de WB Group, unul dintre cei mai mari producători privați din industria poloneză de apărare, și furnizează componente pentru drone utilizate de forțele armate poloneze și ucrainene.

Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Național al Poloniei, a declarat că ancheta vizează un posibil act terorist săvârșit în beneficiul unor „servicii de informații străine”, prin incendierea intenționată a obiectivului.

Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că focul ar fi fost declanșat prin amplasarea unei încărcături care conținea material inflamabil.

Relatări anterioare, care nu au fost confirmate oficial, indicau că o persoană mascată ar fi fost surprinsă de camerele de supraveghere în incinta obiectivului în momentul incidentului.

Pagube de cel puțin 3,5 milioane de euro

Incendiul a distrus spații de depozitare, iar valoarea preliminară a pagubelor este estimată la cel puțin 15 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de euro.

Nicio persoană nu a fost rănită, fabrica nefiind operațională în momentul izbucnirii incendiului. Până luni seară, nicio persoană nu fusese pusă sub acuzare în legătură cu incidentul.

WB Group a prezentat incidentul drept un incendiu de proporții reduse, stins rapid, și susține că sistemele și procedurile de securitate au funcționat corespunzător.

Compania estimează că producția va putea fi reluată după încheierea activităților anchetatorilor la fața locului și nu se așteaptă ca incidentul să provoace întârzieri în livrările destinate forțelor armate poloneze.

Polonia, în alertă în fața riscului de sabotaj

Incidentul intervine într-un climat de securitate tensionat în Europa, în care autoritățile poloneze avertizează asupra riscului unor operațiuni de sabotaj și atacuri hibride.

În ultimele săptămâni au fost semnalate mai multe incidente care au vizat industria europeană de apărare. Poliția slovacă a arestat trei cetățeni străini în legătură cu un presupus plan de incendiere a unei fabrici de drone, iar compania estoniană de apărare Milrem Robotics a fost vizată de un incendiu provocat. Au fost raportate, de asemenea, explozii la producători de armament din Italia și Bulgaria.

Procurorii polonezi au atribuit anterior Rusiei alte operațiuni de sabotaj care ar fi implicat dispozitive incendiare expediate prin rețele europene de curierat. Nu există însă, în informațiile disponibile despre incendiul de la Skarżysko-Kamienna, o atribuire oficială a acestui incident Rusiei. Moscova a respins în mod repetat acuzațiile privind implicarea sa în asemenea operațiuni.