Scandal la New York înaintea Met Gala. Expoziția dedicată lui John Galliano, anulată după reacții privind declarațiile sale antisemite

Expoziția „John Galliano: Horizons” era programată să se desfășoare timp de nouă luni și urma să fie lansată în contextul Met Gala din luna mai, relatează publicația Le Monde.

Proiectul a provocat însă opoziția mai multor personalități, printre care dealerul de artă Arne Glimcher și Julie Menin, președinta Consiliului Municipal din New York.

Galliano a anunțat pe Instagram că, după discuții cu persoanele implicate, a ajuns la concluzia că expoziția nu ar trebui să mai aibă loc în acest moment.

„Rămân pe deplin responsabil pentru durerea provocată de cuvintele mele din trecut, în special pentru suferința provocată comunităților evreiască și asiatică, și îmi pare în continuare profund rău”, a transmis designerul.

Galliano a explicat că nu dorește ca disputa din jurul său să pună Metropolitan Museum într-o situație dificilă sau să distragă atenția de la activitatea Costume Institute. El a recunoscut, totodată, că o expoziție organizată pentru celebrarea creației sale ar putea fi dureroasă pentru unele persoane.

Scandalul din 2011 i-a costat postul de la Dior

Controversa își are originea în incidente petrecute la Paris. În 2011, un tribunal francez l-a condamnat pe Galliano pentru insulte rasiste și antisemite, după incidente într-un bar în care designerul a adresat remarci jignitoare unor persoane evreiești și asiatice.

Scandalul a avut consecințe majore asupra carierei sale. Galliano a fost concediat din funcția de director de creație al Dior, una dintre cele mai importante poziții din industria mondială a modei.

Designerul a făcut referire acum și la procesul de recuperare prin care a trecut ulterior, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit în cei 15 ani de sobrietate și recuperare după dependența de alcool și alte substanțe.

Metropolitan Museum va pregăti o altă expoziție

Metropolitan Museum of Art a confirmat că proiectul dedicat lui Galliano nu va mai avea loc conform planului și a anunțat că o altă expoziție va fi prezentată ulterior.

Andrew Bolton, curatorul responsabil de Costume Institute, a susținut decizia, afirmând că muzeele au responsabilitatea de a examina episoadele istorice dificile cu rigoare și transparență, dar și de a ține cont de suferința și îngrijorarea provocate.

Anna Wintour, membră în conducerea Met și una dintre cele mai influente personalități ale industriei modei, și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru decizia designerului.

După plecarea de la Dior, Galliano și-a reconstruit treptat cariera și a condus timp de un deceniu creația Maison Margiela, până în 2024. În martie 2026, designerul a semnat un contract de creație pe doi ani cu retailerul spaniol Zara.