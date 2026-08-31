Această țară oferă 32.000 de euro pe adult pentru a pleca din ea: sute de cetățeni au depus deja cereri

Pentru un adult se acordă până la 350.000 de coroane suedeze, adică aproximativ 32.000 de euro, în timp ce o familie întreagă poate primi până la 600.000 de coroane, potrivit Blic.

Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Încă din primele câteva săptămâni, a stârnit un interes semnificativ. Până la jumătatea lunii februarie se înregistraseră 272 de solicitanți, dintre care 82 de cereri fuseseră deja respinse.

Câteva săptămâni mai târziu, numărul cererilor a crescut la aproximativ 370.

Cine poate beneficia de bani

Deși măsura este adesea descrisă ca o plată oferită migranților pentru a părăsi Suedia, aceasta nu este disponibilă pentru toți străinii care locuiesc în țară.

Pentru a fi eligibili, printre altele, persoanele trebuie să aibă un permis de ședere suedez valabil,.

Banii pot fi obținuți pentru relocarea în țara de origine sau într-un alt stat în care persoana respectivă are dreptul de ședere, dar nu pentru relocarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Elveția.

Noile reguli au adus o creștere uriașă a sumei acordate

Un adult poate primi până la 350.000 de coroane, adică aproximativ 32.000 de euro. Un cuplu căsătorit sau necăsătorit poate primi maxim 500.000 de coroane. Ajutorul maxim pentru o întreagă familie este de 600.000 de coroane, adică aproximativ 55.000 de euro.

Se acordă o sumă suplimentară de 25.000 de coroane, adică aproximativ 2.300 de euro, pentru fiecare copil.

Înainte de această majorare, ajutorul era mult mai mic. Un adult putea primi doar 10.000 de coroane. Suedia a majorat astfel această sumă de 35 de ori.

Guvernul justifică măsura prin dorința de a le permite persoanelor care nu au reușit să se integreze în societatea suedeză să ia un nou început în țara lor de origine. În același timp, se consideră că întoarcerea unei părți a populației ar putea contribui la dezvoltarea economiei și a pieței muncii din țările lor de origine.

În Suedia există un program de întoarcere voluntară încă din 1984, dar până acum foarte puține persoane au apelat la asistența financiară.

Criticii au avertizat asupra potențialelor probleme legate de o astfel de politică. De asemenea, spun că majorarea ajutorului a fost introdusă în ciuda rezervelor exprimate într-un studiu guvernamental anterior.