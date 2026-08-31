Ce spune presa internațională despre România, în contextul temerilor privind un atac rusesc

La aproape o săptămână după călătoria secretă la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, care a alimentat temerile că Rusia s-ar putea pregăti să testeze NATO, oficialii europeni resping ideea că un atac convențional ar putea fi iminent.

De la Finlanda și România până la statele baltice, guvernele spun că nu există dovezi că Moscova se pregătește pentru o confruntare directă cu NATO, chiar dacă își consolidează în continuare apărarea și avertizează asupra unei amenințări ruse tot mai mari, potrivit Euronews.

Oficialii de pe flancul estic al NATO susțin că pregătirea pentru o agresiune rusă nu înseamnă că aceasta este așteptată.

John Hardie, director adjunct al Programului pentru Rusia din cadrul Foundation for Defence of Democracies, cu sediul în SUA, a declarat pentru Euronews că Ratcliffe ar fi putut transmite mai multe mesaje la Moscova.

„În opinia mea, un atac militar convențional al Rusiei împotriva unui stat membru NATO rămâne foarte puțin probabil, în special cât timp războiul din Ucraina continuă”, a declarat Hardie. „Cu toate acestea, chiar dacă acest scenariu rămâne, în general, puțin probabil, există motive să considerăm că riscul a crescut într-o anumită măsură.”

„Războiul din Iran a redus nivelul de pregătire al SUA, în timp ce administrația Trump a alimentat îndoielile cu privire la voința politică a Statelor Unite de a apăra Europa. În ultimele luni, am văzut incursiuni în spațiul aerian al NATO care ar fi putut avea scopul de a testa modul în care reacționăm.”

Hardie a mai spus că oficialii americani ar putea fi îngrijorați și de ceea ce ar putea face Putin dacă se simte „frustrat sau încolțit” în Ucraina, deși consideră că o a doua rundă de mobilizare militară a Rusiei este un răspuns mai probabil.

Nu există un atac iminent, dar Europa trebuie să fie pregătită

Evaluarea lui Hardie este, în linii mari, similară cu declarațiile publice ale liderilor europeni.

România are o evaluare similară. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, că Bucureștiul și aliații săi fac schimb constant de informații, iar „nu există niciun indiciu” că Rusia intenționează să atace un stat membru NATO.

„Nu cred că Rusia are intenția de a ataca o țară membră NATO”, a declarat Miruță, la Digi24, arată sursa citată.

România are o graniță de 614 kilometri cu Ucraina și a văzut în repetate rânduri drone rusești pătrunzând pe teritoriul său.

Lituania, Estonia și Letonia se numără printre statele NATO cu cele mai mari cheltuieli militare raportate la dimensiunea economiilor lor.

Guvernele europene au acuzat Moscova de atacuri cibernetice, sabotaj și alte operațiuni ostile pe întregul continent, în timp ce avioane și drone rusești au încălcat în mod repetat spațiul aerian al NATO.