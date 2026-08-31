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Patru luni cu Péter Magyar la putere. Ungaria începe să recupereze miliardele blocate de UE în timpul lui Orbán

Ungaria anunță că a îndeplinit condițiile cerute de Uniunea Europeană pentru a putea recupera miliarde de euro din fondurile blocate în timpul guvernării lui Viktor Orbán. Péter Magyar, devenit premier în urmă cu mai puțin de patru luni, spune că Budapesta și-a îndeplinit angajamentele până la termenul-limită de 31 august.
Patru luni cu Péter Magyar la putere. Ungaria începe să recupereze miliardele blocate de UE în timpul lui Orbán
Péter Magyar, prim-ministrul Ungariei. Foto: Facebook/Péter Magyar
Maria Miron
31 aug. 2026, 23:21, Știri externe
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„Așa cum ne-am angajat, până la termenul-limită de astăzi, 31 august 2026, am îndeplinit toate condițiile pentru a aduce acasă miile de miliarde de forinți din fondurile europene. Acum pot veni banii de la Bruxelles!”, a transmis luni Péter Magyar.

„Asta a fost treabă de bărbați”, și-a încheiat Magyar mesajul, mulțumindu-le tuturor celor care au contribuit.

10 miliarde de euro din „PNRR-ul” Ungariei

Potrivit Daily News Hungary, măsurile finalizate ar permite accesarea a aproximativ 10 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență, instrumentul european din care sunt finanțate planurile naționale de redresare, inclusiv PNRR-ul României.

În total, însă, miza este mult mai mare. Aproximativ 16,4 miliarde de euro din fondurile europene destinate Ungariei au rămas blocate, iar noul guvern de la Budapesta încearcă să le recupereze.

Contracte publice cu dedicație, corupție și conflicte de interese

Conflictul privind banii europeni datează din timpul guvernării lui Viktor Orbán. În decembrie 2022, Uniunea Europeană a suspendat o parte dintre fondurile destinate Ungariei, după mai mulți ani de dispute cu autoritățile de la Budapesta privind modul în care erau protejați și cheltuiți banii europeni.

Bruxellesul identificase probleme inclusiv în atribuirea contractelor publice: proceduri la care se prezenta un singur ofertant, contracte care ajungeau la anumite companii cu o poziție importantă pe piață și nereguli grave în atribuirea acordurilor-cadru. De asemenea, UE semnala lipsa unor măsuri suficient de eficiente împotriva corupției și conflictelor de interese și probleme legate de investigarea cazurilor de corupție.

Ce a cerut Bruxellesul pentru a elibera banii

În paralel, au fost blocate și plățile din planul de redresare al Ungariei, mecanism similar PNRR-ului României. Pentru accesarea acestor bani, Budapesta trebuia să îndeplinească o serie de reforme și jaloane convenite cu Bruxellesul.

În prezent, miza totală a negocierilor dintre noul guvern ungar și Comisia Europeană este de 16,4 miliarde de euro: aproximativ 10 miliarde din fondul european de redresare și 6,4 miliarde din fondurile de coeziune.

Pentru banii din planul de redresare, Bruxellesul stabilise 27 de condiții esențiale, numite „super-jaloane”, care vizau, printre altele, combaterea corupției, controlul modului în care sunt cheltuiți banii europeni și independența justiției.

O parte dintre fondurile de coeziune a devenit accesibilă în decembrie 2023, după ce Comisia Europeană a considerat că Ungaria făcuse suficiente modificări pentru a răspunde cerințelor privind independența justiției. Alte fonduri au rămas însă blocate.

Magyar, la Bruxelles: Am venit să ne luăm banii

Situația s-a schimbat după venirea la putere a lui Péter Magyar. Pe 29 mai, la mai puțin de trei săptămâni de la preluarea mandatului de premier, acesta s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a anunțat atunci că progresele făcute de noul guvern în privința reformelor deschid calea pentru accesarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile europene pentru redresare și coeziune care fuseseră înghețate.

Banii nu puteau fi însă virați automat. Budapesta trebuia să ducă la capăt reformele și să îndeplinească jaloanele convenite cu Bruxellesul, iar Comisia Europeană urma să verifice rezultatele înainte de efectuarea plăților.

Magyar a povestit ulterior că la prima sa întâlnire cu Ursula von der Leyen și-a rezumat obiectivul într-o singură frază: „Am venit să ne luăm banii!”

La doar trei luni și 22 de zile de la preluarea mandatului, guvernul său spune că și-a făcut partea. Decizia privind plata banilor aparține acum Comisiei Europene.

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