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Polonia a interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat luni un avion rusesc de recunoaștere Il-20 deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri nord de orașul Łeba, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Aeronava rusă nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei.
Polonia a interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice
Avion rusesc de recunoaștere Il-20/sursa foto: Wikipedia
Maria Miron
01 sept. 2026, 03:02, Știri externe
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Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că aeronava rusă a fost interceptată înainte de prânz, în timp ce zbura deasupra Mării Baltice.

„Rusia ne-a testat din nou sistemele de descurajare și apărare aeriană. Înainte de prânz, la 30 de kilometri nord de Łeba, avioanele noastre au interceptat un avion rusesc de recunoaștere Il-20”, a transmis oficialul, citat de Current Time.

Oficialul polonez a precizat că nu a existat o încălcare a spațiului aerian polonez.

Nu este primul incident

Polonia raportează în mod regulat interceptarea unor aeronave rusești în zona Mării Baltice. Pe 3 august, două avioane de vânătoare poloneze au interceptat, de asemenea, un Il-20 rusesc – avion specializat în recunoaștere electronică – care zbura cu transponderul oprit.

La acel moment, aeronava rusă se afla în spațiul aerian internațional, la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de coasta Poloniei. Potrivit autorităților poloneze, avionul nu avea depus un plan de zbor și zbura cu transponderul oprit.

La 31 iulie, ministrul polonez al Apărării anunțase interceptarea unui alt avion rusesc de același tip. Cu o zi înainte, pe 30 iulie, o rachetă de croazieră rusească pătrunsese în spațiul aerian al Poloniei și explodase.

Aeronavele rusești de recunoaștere zboară frecvent deasupra Mării Baltice cu transponderele oprite și fără planuri de zbor. Practica îngreunează identificarea lor de la distanță și complică gestionarea traficului aerian din regiune. În astfel de situații, avioanele de vânătoare sunt trimise pentru identificarea și monitorizarea aeronavelor care prezintă un potențial risc pentru securitatea spațiului aerian.

Incidentele au loc într-o zonă strategică pentru NATO, în apropierea teritoriilor statelor membre ale Alianței. Polonia face parte din NATO și are un rol important în apărarea flancului estic al organizației.

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