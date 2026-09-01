Trump exclude un atac nuclear asupra Iranului: „Sunt complet învinși militar”

Trump a fost întrebat luni de un reporter, în timp ce răspundea întrebărilor presei în Biroul Oval, dacă exclude posibilitatea folosirii unei arme nucleare împotriva Iranului.

„Ei bine, în mod normal nu aș spune asta, dar răspunsul este da. Am exclus-o. Nu există niciun motiv pentru asta”, a răspuns președintele american, potrivit Fox News.

Trump a reacționat apoi mai dur la întrebare.

„Ce întrebare stupidă. Sunt complet învinși din punct de vedere militar! Deci îi înving și apoi ar trebui să mai folosesc și o armă nucleară împotriva lor? Ce întrebare stupidă”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump afirmase și în aprilie că nu intenționează să folosească arme nucleare împotriva Iranului, spunând atunci că acestea „nu ar trebui să fie folosite de nimeni niciodată”.

Trump: Iranul este un „stat eșuat”

Întrebat dacă ultimele confruntări reprezintă o campanie militară limitată sau revenirea la un război la scară largă, Trump a minimalizat capacitatea militară actuală a Teheranului și a descris Iranul drept un „stat eșuat”.

„Au o inflație de 350%. Nu mai au monedă. Nu își plătesc soldații. Liderii lor sunt în mare parte morți. Marina lor nu mai există. Forțele lor aeriene nu mai există. Echipamentele lor de supraveghere au fost distruse aproape în totalitate”, a declarat Trump.

Președintele american nu a exclus însă noi atacuri convenționale asupra Iranului. „Asta nu înseamnă că nu-i vom lovi”, a adăugat el.

Potrivit liderului american, Washingtonul nu urmărește, cel puțin pentru moment, declanșarea unei noi ofensive militare de amploare împotriva Iranului, chiar dacă schimburile de atacuri dintre cele două țări au fost reluate.

Noi atacuri între SUA și Iran

Tensiunile au crescut din nou în weekend, când forțele americane au atacat două lansatoare iraniene de rachete pe insula Larak, în Strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a susținut că forțele iraniene se pregăteau să lanseze în strâmtoare rachete care transportau mine marine.

Iranul a ripostat lansând cel puțin opt rachete balistice spre forțe americane aflate în Iordania. Majoritatea au fost interceptate, fără să fie raportate pagube semnificative. Emiratele Arabe Unite au anunțat, de asemenea, interceptarea unui proiectil iranian.

Trump a declarat imediat că Statele Unite vor răspunde atacului asupra forțelor americane. „Îi vom lovi dur. Va exista un răspuns”, a spus președintele.

În același timp, președintele SUA susține că oficialii iranieni își doresc reluarea negocierilor, dar și-a exprimat îndoiala că Washingtonul poate ajunge la un acord cu Teheranul.

În centrul confruntării, Strâmtoarea Ormuz

Trump a vorbit și despre situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol, susținând că Statele Unite au situația „într-o stare extrem de bună”.

Președintele american a spus că numeroase nave au reușit să traverseze strâmtoarea cu ajutorul Marinei SUA și că o cantitate importantă de petrol continuă să ajungă pe piața mondială.

„De aceea nu ați văzut prețul petrolului crescând așa cum se credea că s-ar putea întâmpla”, a afirmat Trump.

Reluarea confruntărilor a provocat însă noi îngrijorări pe piețele internaționale. Prețul petrolului a crescut luni, în timp ce bursele americane au încheiat ședința în scădere.

Statele Unite și Iranul se află în continuare într-o situație care nu este nici de pace, nici de război la scară largă. Deși forțele militare iraniene au fost puternic afectate de conflict, Teheranul păstrează capacitatea de a ataca obiective americane din regiune și de a amenința navigația prin Strâmtoarea Ormuz.