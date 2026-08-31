Europa, tot mai vulnerabilă înainte de iarnă. Un nou risc pentru aprovizionarea cu gaze

Prețul de referință Dutch TTF pentru livrarea în octombrie 2026 a atins luni un maxim intraday de 70,85 euro/MWh, potrivit datelor ICE, în condițiile în care incertitudinea privind aprovizionarea cu LNG din Golf a pus presiune în sens ascendent asupra prețurilor, potrivit Euronews.

Escaladarea conflictului amenință exporturile de LNG

Duminică, forțele americane au lovit lansatoare de rachete iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz. Iranul a ripostat cu rachete asupra forțelor americane din Iordania. Escaladarea riscă să provoace noi perturbări ale exporturilor de gaze naturale lichefiate, întrucât Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din comerțul mondial cu LNG, rămâne practic închisă.

Perturbarea are loc într-un moment în care livrările de LNG sunt esențiale pentru Europa, care își reface stocurile de gaze înaintea iernii.

Rezervele de gaze ale Europei, sub nivelul obișnuit

Depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de 64,7%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE), ceea ce înseamnă că nivelul rezervelor este sub valorile istorice pentru această perioadă a anului.

Prețurile ridicate de pe piață au încetinit procesul de refacere a stocurilor în mai multe țări, alimentând temerile că Țările de Jos și Germania ar putea rata țintele de umplere a depozitelor, de 80%, respectiv 70%, până la termenul-limită de 1 noiembrie.

Acest lucru se întâmplă deoarece diferența dintre prețurile actuale și cele pentru iarnă a fost adesea prea mică – sau chiar negativă – pentru a acoperi costurile și riscurile depozitării gazelor. În mod normal, furnizorii cumpără gaze la prețuri mai mici în timpul verii, le depozitează și le vând la prețuri mai mari iarna.

Ce riscuri apar pentru Europa în cazul unei ierni reci

Nivelul scăzut al stocurilor nu înseamnă neapărat că o țară nu va avea suficiente gaze pentru iarnă. Totuși, rezervele insuficiente ar putea lăsa statele UE mai vulnerabile la volatilitatea prețurilor de pe piață sau la eventuale perturbări ale aprovizionării globale.

Aceasta este o preocupare deosebită pentru companiile din cea mai mare economie a Europei.

„Dacă depozitele de gaze insuficient umplute coincid cu o iarnă foarte rece, este posibil ca Germania să nu mai poată acoperi integral cererea normală de gaze”, a declarat pentru Euronews Business Sebastian Heinermann, directorul general al asociației germane pentru depozitarea gazelor, INES.

„Dacă prețurile gazelor cresc apoi peste nivelul pe care consumatorii industriali și-l pot permite, companiile vor fi nevoite să reducă producția”, a spus el, adăugând că acest lucru ar putea provoca daune economice semnificative.

Italia, afectată de suspendarea livrărilor din Qatar

Italia se confruntă, de asemenea, cu riscuri pentru aprovizionarea cu gaze, chiar dacă nivelul stocurilor sale este unul dintre cele mai ridicate din Europa.

Joia trecută, QatarEnergy a informat compania italiană de utilități Edison, unul dintre cei mai mari clienți ai săi din Europa, că a prelungit până la începutul lunii noiembrie suspendarea livrărilor de gaze naturale lichefiate în baza clauzei de forță majoră, din cauza războiului dintre SUA și Iran, potrivit Reuters.

Contractul pe termen lung dintre Edison și Qatar furnizează în mod normal echivalentul a aproximativ 10% din consumul anual de gaze al Italiei. Edison a declarat că își asigură surse alternative de aprovizionare și că își poate respecta obligațiile față de clienți.

Europa ar putea intra în competiție cu Asia pentru LNG

UE importă relativ puține gaze direct din Orientul Mijlociu. Qatarul a furnizat 3,7% din totalul importurilor de gaze ale blocului comunitar în 2025. Cu toate acestea, perturbările din Golf pot determina creșterea prețurilor gazelor în Europa.

Analiștii avertizează că o perturbare prelungită a exporturilor de LNG din Golf ar putea obliga cumpărătorii europeni să concureze mai agresiv cu cei asiatici pentru încărcăturile disponibile, ceea ce ar putea exercita o presiune suplimentară asupra prețurilor gazelor în Europa.

Cât de repede ar putea crește facturile gospodăriilor?

Dacă nivelul actual al prețurilor se va menține doar pentru o perioadă scurtă, creșterea ar putea avea un efect redus asupra facturilor gospodăriilor. Pe de altă parte, în lipsa unor semne clare de reducere a tensiunilor, o creștere prelungită a prețurilor s-ar putea transfera treptat în facturile la energie ale gospodăriilor din Europa.

Potrivit unei estimări anterioare a Oxford Economics, modificările prețurilor angro au nevoie, în medie, de aproximativ șase luni pentru a se reflecta integral în prețurile plătite de consumatori, deși intervalul diferă considerabil de la o țară la alta.

Prețurile se pot modifica în câteva luni în Franța, Italia și Spania și aproape imediat în Țările de Jos, în timp ce în Germania și Austria ar putea dura aproape un an până când efectul maxim se va resimți.

Oxford Economics consideră Italia cea mai expusă dintre marile economii europene, deoarece modificările de preț se transmit relativ rapid, iar țara depinde în mare măsură de gaze, chiar dacă depozitele sale sunt în prezent printre cele mai bine umplute din Europa.