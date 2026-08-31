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Soluția propusă pentru criza Volkswagen: angajații să lucreze cinci ore în plus pe săptămână pentru a evita închiderea fabricilor din Germania

Premierul landului german Saxonia a propus luni prelungirea programului de lucru la o fabrică Volkswagen din regiune, pentru a reduce riscul ca aceasta să fie închisă în cadrul amplului plan de reducere a costurilor.
Soluția propusă pentru criza Volkswagen: angajații să lucreze cinci ore în plus pe săptămână pentru a evita închiderea fabricilor din Germania
Iulian Moşneagu
31 aug. 2026, 17:59, Economic
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Angajații Volkswagen, conducerea companiei și liderii politici trebuie să colaboreze pentru a limita efectele reducerilor de personal și de producție și pentru a face compania mai competitivă, a declarat premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, conform Reuters.

Kretschmer, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, este presat să protejeze locurile de muncă din industria auto din Saxonia, una dintre regiunile mai sărace ale Germaniei și un bastion al partidului de extremă dreapta AfD.

Volkswagen, cel mai mare angajator privat din Saxonia

Volkswagen este cel mai mare angajator privat din Saxonia și are aproximativ 10.000 de angajați în trei fabrici. Alte zeci de mii de locuri de muncă depind indirect de companie, prin rețeaua de furnizori.

Printre acestea se numără fabrica de mașini electrice din Zwickau, una dintre cele patru unități despre care conducerea Volkswagen a spus că nu au un viitor clar după 2030.

Kretschmer spune că producția trebuie menținută în Germania

„Trebuie să lucrăm cu toții împreună la acest lucru”, a declarat Kretschmer pentru Reuters. „Pur și simplu, producția în Germania trebuie să devină mai bună, mai ușoară și mai rentabilă”.

Kretschmer s-a întâlnit săptămâna trecută cu directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, și cu președintele Consiliului de Supraveghere, Hans Dieter Pötsch, pentru a discuta despre viitorul fabricii din Zwickau. El a spus însă că nu a fost găsită deocamdată o soluție concretă.

„Obiectivul nostru este să facem posibilă și să menținem producția în Germania, nu să o transferăm în străinătate”, a spus Kretschmer.

Premierul Saxoniei a afirmat că o decizie privind viitorul fabricii din Zwickau trebuie luată în următoarele luni. În opinia sa, o hotărâre rapidă ar reduce incertitudinea în rândul angajaților și ar ajuta la creșterea productivității.

Kretschmer a indicat printre problemele industriei auto și prețurile ridicate ale energiei din Germania.

El a criticat și planurile Uniunii Europene de eliminare treptată a motoarelor cu combustie, chiar dacă blocul comunitar a relaxat între timp obiectivul stabilit inițial pentru 2035.

Angajații ar putea lucra cinci ore în plus pe săptămână

Premierul Saxoniei susține și planurile conducerii Volkswagen de simplificare a structurii companiei și de reducere a numărului de modele.

„Suntem prea scumpi”, a declarat el luni dimineață pentru postul public ZDF, referindu-se la costurile producției în Germania, potrivit dpa.

Totuși, în locul reducerii salariilor, Kretschmer a propus „un pachet de măsuri”, care să includă și „într-o anumită măsură, un program de lucru mai lung”.

O variantă ar fi renegocierea contractului colectiv de muncă și creșterea programului de lucru de la 35 la 40 de ore pe săptămână.

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, insistă însă asupra menținerii săptămânii de lucru de 35 de ore.

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